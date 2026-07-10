З ринку може зникнути ще один бренд смартфонів: покупці втратять вигідні моделі

На ринку смартфонів може стати менше ще на один бренд. За даними галузевого інсайдера Yogesh Brar, одна з марок смартфонів найближчим часом може бути поглинута материнською компанією через незадовільні продажі. Назву бренду він поки не розкрив, тому зараз ідеться саме про чутки, а не офіційне рішення.

Втім, сама ситуація виглядає цілком реальною. Ринок смартфонів давно поділений між великими виробниками, а багато “дочірніх” брендів створювалися для окремих цінових сегментів. Саме вони часто пропонували покупцям найцікавіші моделі за співвідношенням ціни та характеристик.

Який бренд може зникнути

Теоретично під скорочення можуть потрапити Redmi або Poco від Xiaomi, Realme від Oppo, iQOO від Vivo чи CMF від Nothing. Але не всі ці варіанти однаково ймовірні.

Наприклад, зникнення Redmi виглядає малоймовірним, адже це одна з найсильніших бюджетних лінійок Xiaomi. Компанія нещодавно повідомляла про сотні мільйонів проданих смартфонів Redmi Note, тому відмовлятися від такої марки було б дивним рішенням.

Poco також має впізнаваність і свою аудиторію, зокрема серед користувачів, які шукають продуктивні смартфони за помірні гроші. Більш реалістичними кандидатами виглядають бренди з меншою глобальною присутністю, наприклад iQOO, який офіційно представлений далеко не на всіх ринках.

Окремо згадується і Realme. Останнім часом з’являлися повідомлення, що Realme UI може бути замінена на ColorOS, тобто оболонку Oppo. Це може свідчити про глибшу інтеграцію бренду з материнською компанією, хоча прямого підтвердження закриття Realme немає.

Чому це погана новина для покупців

Для користувачів зникнення ще одного бренду означатиме менший вибір. Саме дочірні марки часто випускали моделі, які конкурували не іміджем, а характеристиками: потужним процесором, великим акумулятором, швидкою зарядкою, хорошим екраном або камерою за нижчу ціну.

Якщо такі бренди почнуть зникати, виробники можуть менше ризикувати й частіше просувати дорожчі основні лінійки. У результаті покупцям, зокрема в Україні, буде складніше знайти смартфон із хорошими характеристиками без переплати за флагманський статус.

Ще один фактор — подорожчання комплектуючих. У 2026 році ринок смартфонів сильно тиснуть високі ціни на пам’ять. Якщо виробництво дешевших моделей стає менш прибутковим, компанії можуть скорочувати бренди або лінійки, які не дають достатніх продажів.

Поки що офіційних заяв від Xiaomi, Oppo, Vivo, Nothing чи інших виробників немає. Тому говорити про конкретний бренд зарано. Але сама тенденція для покупців неприємна: ринок смартфонів стає менш різноманітним, а вигідних моделей може ставати менше.