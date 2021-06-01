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Головний секрет: cтало відомо, яким буде iPhone 13

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У 2017 році Apple оснастила більшість моделей iPhone OLED-дисплеями Samsung. В цьому році південнокорейський виробник почав випускати нові матриці для iPhone майбутнього покоління.


Як пише SamMobile, дисплеї отримають частоту оновлення 120 Гц. Це забезпечить плавну анімацію зображення.

Крім того, Samsung буде випускати і дисплеї для iPhone попередніх поколінь. Всього в цьому році виробник поставить Apple близько 120 мільйонів дисплеїв.

Відзначається, що багато Android-смартфонів вже підтримують оновлення екрану 120 Гц, в той час як Apple впроваджує цю технологію з запізненням. Можливо, це пов’язано з тим, що ємність батарей в iPhone менше, ніж у флагманських моделей “андроїдів”. Однак матриці OLED LTPO більш енергоефективні завдяки змінній частоті оновлення, яка може варіюватися в межах від 10 до 120 Гц.

Також, за чутками, новий iPhone 13 отримає поліпшені камери – зі збільшеними матрицями і просунутою системою оптичної стабілізації зображення.

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