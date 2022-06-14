Потужний смарт телевізор Xiaomi на 55 дюймів з підтримкою 4К вражає стилем та чотиризначним цінником

Бренд Xiaomi поступово захоплює всі галузі електроніки, не оминаючи і індустрію розумних телевізорів. В порівнянні з більш досвідченими брендами китайський техногігант завжди пропонує трохи більше і трохи дешевше.





Розробники гаджетів намагаються створювати більш доречні, розвинені та актуальні конфігурації, що наслідуватимуть конкуренти, зберігаючи відносну доступність продуктів для всіх верств покупців. Сьогодні до доробку Xiaomi додався ще один привабливий девайс – 14 червня презентували смарт телевізор.

Новинка отримала діагональ в 55 дюймів та роздільну здатність 4К, яка забезпечить деталізацію та високу якість зображення. Завдяки використанню IPS матриці, дисплей зберігатиме чіткість та не темнітиме, з якого боку ви б на нього не дивились.

Операційну систему телевізора обслуговує потужний процесор MediaTek MT9638 та 2 ГБ оперативної пам’яті. Таке наповнення дає змогу зручно працювати з додатками, дивитись контент високої роздільної здатності з максимальним комфортом. Потокові відео також легко вмикати, адже модуль Wi-Fi забезпечує високу швидкість з’єднання на частоті 5 ГГц.

З акаунтом Google користувач отримає доступ до безлічі додатків, ігор, онлайн кінотеатрів тощо. Завдяки актуальному устаткуванню власник з легкістю запустить месенджер, додаток соціальної мережі чи гру на великому екрані, а також отримає доступ до визнаних інтернет кінотеатрів та YouTube.

А щоб регулярно вдосконалювати комплекс можливостей, доробляти інтерфейс та підтримувати високий рівень безпеки та конфіденційності, виробник має намір регулярно постачати програмні оновлення.

Для підключення дротовим методом передбачені роз’єми USB та HDMI, тож на телевізор можна вивести зображення з комп’ютера, смартфона чи лептопа.

З огляду на перші фото сьогоднішнього героя, можна зробити висновок про надтонкі рамки дисплею, тож зображення буде транслюватися наче зі стіни. До того ж безрамкові пристрої ідеально інтегруються в будь-який сучасний інтер’єр.