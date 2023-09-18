Вийшов недорогий клон iPhone 15 Pro з динаміками Harman/Kardon

Різні клони і наслідувачі Apple iPhone виходять майже щотижня, але в основному це ультра-бюджетні пристрої від брендів, назву яких мало хто чув. У випадку зі смартфоном, про який йтиметься – все не так погано. Його випустила компанія Blackview, яка зарекомендувала себе як виробник адекватних захищених девайсів. Модель називається Blackview A96 .

Китайці опублікували добірку рендерів, які демонструють дизайн задньої панелі, явно запозичений у iPhone 15 Pro. Говорять, що на матеріалах корпусу не економили – ззаду використовується матове скло, а шасі виконане з глянсового металу.

В екрані A96 є невеликий отвір для селфі-камери, але товщину рамок на промо-матеріалах, схоже, явно відфотошопили. Компанія також показала офіційне розпакування смартфона, з якого видно, що реальні рамки навколо екрана значно ширші.

Технічні характеристики: Blackview A96

Список характеристик Blackview A96 дуже добрий, а в деяких моментах навіть приємно дивує. У Blackview A96 встановлені стереодинаміки від Harman/Kardon за допомогою об’ємного звуку Harman AudioEFX – рідко коли пристрої від невеликих брендів пропонують рішення від гігантів аудіо.

Інші характеристики такого здивування не викликають – вони просто на рівні. Смартфон отримав спритний процесор Helio G99 (2.2 ГГц, без 5G-модему), і солідний запас пам’яті – 256 ГБ постійної UFS 2.2 та 8/12 ГБ оперативної LPDDR4X (додатково буде доступно + 12 ГБ «віртуальної ОЗУ»).

Крім того, Blackview A96 може похвалитися 6.5-дюймовим дисплеєм IPS з роздільною здатністю Full HD+ і можливістю оновлення зображення з частотою 120 Гц. Максимальна яскравість панелі становить 500 ніт. Є сканер відбитків пальців (на бічній грані), камера 16 МП (спереду), NFC, мініджек, гібридний слот для NanoSIM+MicroSD, акумулятор ємністю 4380 мАг з USB-C зарядкою потужністю до 18 Вт, операційна система Android 13 з Do. набір із трьох камер ззаду: 48 МП + 8 МП із надширококутним об’єктивом, та «заглушка» для макро фотографій.

Ціна та дата виходу Blackview A96

Смартфон надійде у продаж на AliExpress 18 вересня, і перші чотири дні буде доступний за акційними цінами:

8/256 ГБ за 169.99$

12/256 ГБ за 179.99$

Треба визнати, що A96 виглядає цілком непоганим пристроєм за власний кошт.