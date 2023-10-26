Nokia G22 названо одним з найкращих винаходів 2023 року за версією TIME

Компанія HMD, яка створила нове покоління ремонтопридатних смартфонів Nokia, увійшла до списку найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIME, завдяки смартфону Nokia G22. Смартфон із дизайном QuickFix дозволяє користувачам відремонтувати його самостійно в домашніх умовах.

Щорічний список найкращих винаходів 2023 року за версією TIME включає 200 надзвичайних інновацій, які здатні змінити наше життя, в тому числі Nokia G22 від HMD, який став першим у новій ері ремонтопридатним смартфоном.

“У час, коли інновації процвітають, для нас багато значить потрапити до цього знаменитого щорічного списку. Ми хочемо зробити ремонт телефонів доступнішим, простішим і красивішим для споживачів”, – говорить маркетинговий директор HMD Global, Ларс Зільбербауер.

Позбудьтеся клопоту, пов’язаного з дорогим та довготривалим ремонтом. Nokia G22 дає можливість взяти на себе відповідальність за долю вашого смартфону завдяки партнерству з iFixit, яке дозволяє замовляти набори QuickFix онлайн, щоб самостійно замінити тріснутий екран, погнутий зарядний порт або стару батарею. В Україні замінні деталі до ремонтопридатних смартфонів будуть доступні вже найближчим часом.

Задня кришка Nokia G22 виготовлена зі 100% переробленого пластику. Смартфон має акумулятор, якого вистачає на три дні (при звичайному використанні) і який зберігає 80% своєї ємності після 800 циклів заряджання, а це означає, що він довше залишатиметься у хорошій формі. Сьогодні девайс доступний в Україні за ціною від 5399 гривень.