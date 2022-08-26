В США розповіли про поставку винищувачів Україні

Заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Каль на брифінгу, присвяченому міжнародній ситуації, заявив, що США розглядають постачання Україні бойових літаків.





При цьому постачання деяких видів озброєнь може зайняти від 1 до 3 років. Проблема в тому, що деякі з обіцяних Україні озброєнь перебувають на стадії розробки.

«Я готовий заявити вам, що [постачання] винищувачів, як і раніше, залишаються можливим варіантом, просто фінальне рішення на цей рахунок поки не прийнято», — заявив Каль.