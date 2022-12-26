Південна Корея випустила 100 снарядів по дронах КНДР і промахнулася

Південнокорейські військові випустили близько сотні снарядів по п’яти дронах КНДР , які перетнули міжкорейський кордон, але промахнулися. Про це пише південнокорейське видання Yonhap.

За словами військовослужбовця Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Син О, північнокорейськими безпілотниками було відтворено серію «попереджувальних пострілів». Після цього Сеул підняв повітря розвідувальний літак, оскільки передбачалося, що запущені КНДР безпілотники також призначалися для розвідки.

“Це явна провокація з боку Півночі, яка порушує наш повітряний простір”, – підкреслив Лі Син О.

Раніше південнокорейський штурмовик КА-1 розбився внаслідок невдалої спроби збити помічені в небі Сеула безпілотні літальні засоби КНДР.

Північнокорейські безпілотники перетнули кордон між Північною та Південною Кореєю вранці 26 грудня, у відповідь Сеул підняв у повітря авіацію. На запит військових було припинено вильоти з південнокорейських аеропортів Інчхон та Кімпхо. Під час перехоплення дронів розбився штурмовик KA-1, Сеул поклав відповідальність за цю катастрофу на Пхеньян .