У мережу злили дизайн цікавого бюджетного планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021

Компанія Samsung планує представити в кінці року ще кілька нових пристроїв. Звичайно ж, найбільше користувачі чекають дебюту Galaxy S21 FE, однак разом з ним можуть бути анонсовані ще кілька планшетів. Зокрема, очікується презентація наступного покоління популярної бюджетної моделі Samsung Galaxy Tab A8 2021.





Інсайдер під ніком @OnLeaks опублікував в мережі якісні рендери пристрою, що володіє 10.4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, а також габаритами 246,7 x 161,8 x 6,9 мм.

Крім того, планшет отримає чотири вбудованих динаміка, основну камеру з роздільною здатністю 8 МП, стандартний аудіоджек і порт USB-C. Увагою до пристрою приковують і плоскі торці. На жаль, на сьогоднішній день немає практично ніяких подробиць про цю модель. Під питанням залишається і апаратна начинка, і вартість і дата презентації. Однак, судячи з появи перших витоків, анонса залишилося чекати недовго.