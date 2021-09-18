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У мережу злили дизайн цікавого бюджетного планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021

18.09.2021
1 хвилина на прочитання
Samsung Galaxy Tab A8 2021

Компанія Samsung планує представити в кінці року ще кілька нових пристроїв. Звичайно ж, найбільше користувачі чекають дебюту Galaxy S21 FE, однак разом з ним можуть бути анонсовані ще кілька планшетів. Зокрема, очікується презентація наступного покоління популярної бюджетної моделі Samsung Galaxy Tab A8 2021.


Інсайдер під ніком @OnLeaks опублікував в мережі якісні рендери пристрою, що володіє 10.4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, а також габаритами 246,7 x 161,8 x 6,9 мм.Samsung Galaxy Tab A8 2021
Крім того, планшет отримає чотири вбудованих динаміка, основну камеру з роздільною здатністю 8 МП, стандартний аудіоджек і порт USB-C. Увагою до пристрою приковують і плоскі торці. На жаль, на сьогоднішній день немає практично ніяких подробиць про цю модель. Під питанням залишається і апаратна начинка, і вартість і дата презентації. Однак, судячи з появи перших витоків, анонса залишилося чекати недовго.

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18.09.2021
1 хвилина на прочитання

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