REDMI Watch 5 вийшли на глобальний ринок

REDMI Watch 5 оснащений 2,07-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 432 на 514 пікселів, кадровою частотою 60 Гц і піковою яскравістю 1500 ніт. У годинника понад 200 цифрових циферблатів.

Годинник здатен моніторити серцевий ритм, перевіряти рівень кисню в крові, відстежувати якість сну, визначати стрес, стежити за диханням. Є 150 спортивних режимів.

Автономність забезпечує акумулятор на 550 мА*год, який дає до 24 днів автономної роботи. В якості операційної системи використана HyperOS для смарт-годинника. Годинник можна занурювати на глибину до 50 метрів.

Забарвлення три: чорне, сріблясте і фіолетове. Ціна становить $110.