У Китаї назвали найякісніші автомобілі у різних сегментах

У Китаї визначили найякісніші автомобілі за перше півріччя 2022 року. Подібні дослідження тут дещо відрізняється від тих, що проходять у Європі. Наприклад, у піднебесній до уваги беруть кількість скарг від власників машин за перші 6 місяців володіння авто. Потім кожний бренд отримує числовий показник, що вимірюється і кількості проблем на 100 автівок, далі все просто: чим менше число, тим вища якість.





Числовий показник виглядає так: ХХХ РР100, де ХХХ — кількість скарг на 100 автомобілів

Середній показник 213 РР100. Торік він був меншим на 2,8. Для преміальних та масового ринку складають різні рейтинги. Першість у люксовому сегменті здобули:

Porsche (163 РР100);

Land Rover (179 PP100);

Lexus (166 PP100).

А тепер перенесемось до авто у середньому ціновому сегменті. Для мас-маркета трійка лідерів виглядає так:

GAC Honda (193 PP100);

Dongfeng Honda (205 PP100);

Buick (207 PP100).

Лідером з якості серед китайських марок сьогодні є CHANGAN (209 100PP). Друге місце між собою розділили Chery та GAC Trumpchi з однаковим показником 215 РР100.

У рейтингах виділили окремі моделі, як кращі з кращих, наприклад у середньому класі це Audi A4L Audi Q3. Мерседеси займають топові місця серед авто представницького класу. Воно й не дивно, адже німецьку якість ще ніхто не міг перевершити.

Щоб провести дослідження, на вулицях Китаю було опитано власників автомобілів. Вони відповідали на різні питання, що стосуються їх машин. Запитували про все: функції авто, інтер’єр, управління, розваги, сидіння, всього 9 категорій та 218 симптомів.

Найчастіше люди скаржились на зовнішній вигляд машин, надмірний шум та недостатньо яскраве світло фар. Також надходили скарги навіть на неприємний запах у салоні. До уваги брали будь-які недоліки на думку автомобілістів.