Hardnews

Xiaomi Mi 12 з камерою на 200 Мп потрапив в руки до тестерів

29.06.2021
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Xiaomi Mi 10T
Xiaomi Mi 10T

Напередодні Qualcomm представила Snapdragon 888 Plus. Тоді ж компанія розповіла, що представить новий чіп з вбудованим модемом Snapdragon X65 до кінця 2021 року. Імовірно, мова йде про Snapdragon 895.


Практично відразу після цієї заяви, в мережі почали з’являтися чутки про новий флагман Xiaomi – Xiaomi Mi 12. Нібито саме цей апарат стане чи не першим на базі нової розробки Qualcomm, пише MyDrivers.

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При цьому анонімні джерела також стверджують, що китайський бренд щосили тестує смартфон в своїх стінах. Нібито девайс вже знайшов якусь усвідомлену форму і його перевіркою займаються співробітники компанії.

Xiaomi Mi 12 приписують 200 Мп основну камеру, OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підекранну фронтальну камеру. Також пристрій може отримати 120 Вт дротову зарядку.

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29.06.2021
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