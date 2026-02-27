AMD готує таємний флагман RDNA 5, але дістанеться він не всім

Відомий інсайдер Kepler_L2 поділився інтригуючими подробицями про нове покоління відеокарт AMD Radeon. За його інформацією, компанія все ж готує до виходу повноцінну флагманську модель на базі новітньої архітектури RDNA 5.

☝ В Україні запустили безкоштовний монітор ⚡ магнітних бурь ⚡

Як стверджує інформатор, якщо розробку графічного чипа під кодовою назвою AT0 не скасують в останній момент, геймери отримають потужну новинку. Згідно з попередніми чутками, цей графічний процесор матиме 96 обчислювальних блоків та широку 512-бітну шину пам’яті.

Очікується, що ця відеокарта стане першим справжнім флагманом бренду з часів виходу Radeon RX 7900 XTX. Модель 2022 року не виправдала очікувань компанії щодо комерційного успіху. Через слабкі продажі AMD навіть змінила стратегію, випустивши в актуальному поколінні лише «передфлагманську» модель 9070 XT.

Проте радіти фанатам «червоних» поки зарано. За словами інсайдера, навіть якщо AMD офіційно анонсує цю відеокарту, її тираж буде суворо обмежений, і справа тут не лише у високій ціні. Головною причиною такого рішення називають глобальні проблеми з постачанням чипів відеопам’яті (VRAM). Сама ж компанія свої плани щодо випуску нового флагмана поки не коментує.