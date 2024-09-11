Вийшов крихітний смартфон з підтримкою YouTube і Google Assistant

JioPhone Prima 2, спадкоємець JioPhone Prima 4G, представленого 2023 року. Друга модель у всьому краща. Новинка отримала стильний дизайн з округленими краями і велику батарею.

У JioPhone Prima 2 2,4-дюймовий екран QVGA з роздільною здатністю 320 на 240 пікселів. Апаратною основою став неназваний процесор Qualcomm, який працює в парі з 512 МБ оперативної пам’яті. Ємність накопичувача становить 4 ГБ. Є можливість її збільшити до 128 ГБ за допомогою карти microSD. Тильна камера 0,3-мегапіксельна. Акумулятор на 2000 мА*год.

Смартфон підтримує роботу в мережах 4G і оснащений модулем Bluetooth 5.0. Є 3,5-мм роз’єм для дротових навушників. Габарити – 123,4 на 55,5 на 15,1 мм, вага – 120 Гц.

Операційна система – KaiOS 2.5.3. Є додатки YouTube і Google Assistant, а також фірмове ПЗ JioTV, JioCinema і JioSaavn.