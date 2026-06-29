Apple може відмовитися від великого апгрейду iPhone 18: розкрито об’єм “оперативки”

Apple, схоже, змінила плани щодо майбутньої лінійки iPhone 18. За новими даними, базові моделі не отримають такого великого збільшення оперативної пам’яті, як очікувалося раніше.

За інформацією аналітика Мінґ-Чі Куо, стандартний iPhone 18 та більш доступний iPhone 18e мають отримати 9 ГБ оперативної пам’яті. Це буде невелике покращення порівняно з базовими моделями iPhone 17, які оснащуються 8 ГБ RAM.

Раніше з’являлися припущення, що Apple може перевести всі моделі iPhone 18 на 12 ГБ оперативної пам’яті. Такий крок міг би зробити смартфони краще підготовленими до роботи з функціями штучного інтелекту безпосередньо на пристрої. Однак, за даними джерела, компанія відмовилася від цього плану через зростання витрат і обмежену доступність пам’яті DRAM.

Що зміниться в iPhone 18

Очікується, що нова конфігурація використовуватиме шість мікросхем пам’яті по 1,5 ГБ. Вони працюватимуть разом із процесором Apple A20.

Сам чип A20 має стати однією з ключових змін у майбутніх смартфонах. За неофіційною інформацією, його виготовлятимуть за сучасним 2-нм техпроцесом TSMC. У витоках згадується приблизно 15-відсоткове зростання продуктивності CPU та до 30% краща енергоефективність порівняно з A19.

Моделі Pro залишаться потужнішими

Суттєвіша різниця між базовими та дорожчими моделями може зберегтися. У витоках про iPhone 18 Pro та перший складаний смартфон Apple, який неофіційно називають iPhone Ultra, згадується вже 12 ГБ оперативної пам’яті.

Також для цих моделей очікується продуктивніший процесор Apple A20 Pro. Саме Pro-версії та складаний iPhone, ймовірно, будуть краще підготовлені до найскладніших функцій штучного інтелекту.

Поки що це не офіційна інформація Apple, а витік. До презентації майбутніх моделей ще залишається багато часу, тому характеристики можуть змінитися на етапі підготовки до виробництва.