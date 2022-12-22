Ілон Маск продаватиме українцям Starlink дешевше: відома нова ціна

Корпорація Ілона Маска SpaceХ змінила для українців ціну на термінали Starlink. Відтепер вартість обладнання та його підключення до супутникового інтернету становитиме $600 замість $700. Натомість тариф на користування Starlink, який в листопаді підвищився до $75 на місяць, вже не зміниться.

Згідно з даними сервісу Starlink у суму $600 входить повний набір обладнання для підключення до супутникового інтернету, а саме:

супутникова антена;

кріплення до неї;

Wi-Fi-роутер;

кабель для підключення роутера до супутникової антени.

Також вказана сума включає реєстрацію в системі, тобто під’єднання до супутникового інтернету Starlink.

Натомість щомісячна підписка на користування інтернетом від Ілона Маска для українців нещодавно здорожчала. У листопаді абонплата зросла із $60 до $75. Хоча варто зауважити, що до 24 серпня поточного року за користування інтернетом Starlink нашим співвітчизникам доводилося платити аж по $100 на місяць.

Доречі замовити Starlink тепер можна навіть із доставкою в Україну. При цьому кількість пунктів доставки обмежена через підвищену небезпеку в деяких регіонах країни. Оформляти замовлення необхідно на офіційному сайті сервісу. Команда Starlink повинна перш за все підтвердити, що вказана замовником адреса знаходить в зоні доставки. Після цього покупець отримає на свою електронну пошту лист для завершення замовлення.

Доставка терміналу Starlink в Україну зазвичай займає від 2 до 3 тижнів. Після отримання терміналу користувач повинен зареєструватися в системі та оплатити користування супутниковим інтернетом принаймні на місяць вперед за тарифом $75\міс.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нещодавно розповів про досягнення нової домовленості зі SpaceХ про поставку терміналів Starlink. Згідно з цією домовленістю корпорація Ілона Маска незабаром передасть Україні 10 тис. терміналів супутникового інтернету. Частину з них в міністерстві збираються передати військовим на фронт, а решту – використати для обладнання «пунктів незламності».