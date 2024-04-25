Названо 7 найкращих ігрових консолей на весну 2024 року

Найкращою ігровою приставкою, яку можна купити просто зараз, є Sony PlayStation 5. Для неї випущено безліч ексклюзивів, у консолі чудовий геймпад і стильний дизайн.

Альтернативою є Microsoft Xbox Series X, яка потужніша, ніж PS5. Крім того, вона працює в парі з чудовим сервісом за передплатою Game Pass, в якому безліч приголомшливих ігор. Xbox Series S на третьому місці, як найкраща недорога ігрова приставка. Крім того, вона тиха і невелика.

Nintendo Switch OLED визнана найкращою портативною ігровою системою. Консоль може похвалитися чудовим екраном і гідними динаміками. Nintendo Switch Lite, зі свого боку, названа найкращою ігровою приставкою для дітей. Вона недорога і яскрава. Але підключити її до ТВ не можна.

Steam Deck потрапив у топ, як найкращий портативний ігровий ПК. А Super Pocket названо найкращою ретро-системою на ринку.