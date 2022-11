NextGen-оновлення для Відьмака 3 вийде у грудні і буде безкоштовним

CD Project RED оголосила, що довгоочікуване Next Gen оновлення до гри The Witcher3: Wild Hunt вийде 14 грудня 2022 р.

Апдейт, який принесе підтримку трасування променів та швидке завантаження на консолях поточного покоління, також містить десятки покращень графіки, оптимізації та продуктивності гри. До того ж, оновлення включатиме DLC, присвячене серіалу The Witcher від Netflix, а саме нову зброю, нові обладунки для Геральта та альтернативний зовнішній вигляд деяких персонажів.

Оновлення гри, якій виповнилося 7 років, буде безкоштовним для власників будь-якої версії The Witcher 3 Wild Hunt. А ось нову версію The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (це окреме нове видання), що містить сюжетні доповнення Hearts of Stone та Blood and Wine, потрібно буде купувати окремо на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Згодом з’являться і фізичні копії цього видання.

Для консолей попереднього покоління, таких як PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch, оновлення додасть предмети з DLC по серіалу The Witcher та деякі покращення графіки, а ось трасування променів та швидкого завантаження на цих системах не буде.