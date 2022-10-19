Батарея в смартфоне: мифы и реальность

Сегодня в интернете можно найти много мифов об аккумуляторных батареях в смартфоне. Бытует мнение, что автономную работу смартфона можно продолжить с помощью простых уловок. Что действительно помогает аккумулятору работать дальше, а какие факты о нем являются интернет-мифом выясним далее.

Самые распространенные мифы о работе аккумулятора

На поведение юзеров влияют многочисленные мифы. Например, азартные игроки охотно регистрируются на гемблинг-порталах, раздающих бездепозитный бонус 500 грн новым пользователям. Однако очень часто такие поздравительные подарки являются лишь способом заманивания игроков. Это же касается и аккумуляторных батарей. Например, если в интернете появляется новое экспертное мнение или совет, оно сразу обрастает мифами. Вот самые распространенные из них:

Чтобы смартфон работал дольше в автономном режиме, необходимо закрыть все фоновые программы. Операционные системы мобильных телефонов производятся таким образом, что могут работать в режиме многозадачности. благодаря этому фоновые программы не влияют на их работу.

Чем больше емкость аккумулятора, тем дольше он может работать автономно. На работу телефона влияет не только емкость аккумулятора, но и параметры экрана, мощность сетевого сигнала, энергозатратность программ и т.д.

Bluetooth и Wi-Fi следует выключать, когда они не используются. На самом деле данные программы не влияют на работу аккумулятора.

Если заряжать смартфон всю ночь, это негативно повлияет на работу аккумулятора. На самом деле, в каждом гаджете есть специальная встроенная программа, которая отключает зарядное устройство, когда батарея полностью заряжена.

Смартфон всегда нужно заряжать до 100%. Максимально быстро смартфоны заряжаются от 0 до 50%, чуть медленнее – от 50% до 70%. Поэтому гаджеты нужно заряжать не полностью, а до 70-80%.

При длительной зарядке аккумулятор может перегреться и взорваться. Если пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а аккумулятор не будет поврежден, такого не может произойти.

Темная тема в смартфоне экономит заряд батареи. В большинстве случаев все зависит от типа экрана. Для некоторых экранов цвет фона не имеет значения.

Реальные факты об аккумуляторных батареях

Что касается реальных фактов, а не мифов, то их гораздо меньше. Например, правдивое утверждение о том, что критически высокие и слишком низкие температуры негативно влияют на аккумуляторную батарею в смартфоне. Кроме этого, батареи очень “боятся” влаги, ведь это электрические приборы. Попавшая в батарею вода может вызвать короткое замыкание.

Если телефон выключен, его необходимо максимально быстро поставить на зарядку и включить. Выключать телефон можно, если батарея заряжена на 40% минимум, ведь литиевые элементы не должны быть пустыми.