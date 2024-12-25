Рецепт запеченого гарбуза з сиром: як готувати та купувати інгредієнти в METRO

Осінь — це не лише сезон яскравого листя, а й час, коли на столі з’являються улюблені страви з гарбуза. Цей овоч давно став невіддільною частиною українських страв, особливо завдяки своїм поживним властивостям і насиченому смаку. Гарбуз багатий на вітаміни та мінерали, що робить його незамінним для осіннього раціону.

Одним із найпопулярніших способів є запечений гарбуз в духовці, який здивує простотою приготування та неперевершеним ароматом. У цьому рецепті гармонійно поєднується ніжність гарбуза, насиченість сиру та пікантність спецій. Розгляньмо, як вибрати найкращі інгредієнти та приготувати цю чудову страву.

Рецепт запеченого гарбуза з сиром — це не лише корисно, але й дуже смачно. Щоб отримати якісні інгредієнти, варто звернути увагу на асортимент METRO. Тут ви зможете знайти все необхідне, а також скористатися зручним сервісом та вигідними пропозиціями.

Для приготування цієї страви знадобляться такі інгредієнти:

Гарбуз. Найкраще підійдуть сорти мускатний або грушеподібний гарбуз, які мають солодкий смак і ніжну текстуру.

Сир. Використовуйте твердий сир, наприклад, пармезан або гауду, для створення хрусткої скоринки, а також м’який сир, як-от моцарела, для ніжної начинки.

Оливкова олія. Для змащення гарбуза перед запіканням.

Спеції. Сіль, перець, паприка, сушений часник.

Зелень. Свіжий базилік, петрушка або кріп для прикрашання.

Додаткові інгредієнти (опційно). Горіхи, мед або кедрові горішки для створення пікантності.

Покроковий рецепт приготування:

Підготовка гарбуза. Виберіть середнього розміру гарбуз із рівною поверхнею та без пошкоджень. Ретельно помийте його та розріжте навпіл. Видаліть насіння та м’якоть ложкою. Наріжте на частини товщиною 1–2 см, щоб забезпечити рівномірне пропікання. Вибір сиру та підготовка начинки. Натріть твердий сир на тертці для створення скоринки. М’який сир наріжте кубиками або розподіліть ложкою для начинки. Змішайте обрані сири з дрібкою паприки та сушеного часнику для більш насиченого смаку. Процес запікання. Змастіть частини гарбуза оливковою олією та натріть сумішшю спецій. Викладіть гарбуз у форму для запікання, додайте начинку з сиру. Запікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 30–40 хвилин. Щоб отримати ідеальну скоринку, додайте трохи сиру за 10 хвилин до закінчення приготування.

Варіанти доповнень:

Додайте зверху подрібнені волоські горіхи або кедрові горішки для хрусткої текстури.

Для солодкого варіанту можна використати трохи меду, що підкреслить природну солодкість гарбуза.

Прикрасьте страву свіжою зеленню, щоб надати їй яскравого вигляду.

Запечений гарбуз з сиром найкраще подавати гарячим, щойно з духовки. Викладіть шматочки на тарілку, прикрасьте свіжою зеленню та додайте кілька крапель оливкової олії. Сервіруйте страву з теплим хлібом або легким овочевим салатом. Це чудовий вибір як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

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