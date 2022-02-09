Новий термінал і пакет “Преміум” – огляд новинок від Starlink

Минулого року SpaceX представила новий термінал. Тепер – із квадратною антеною. А на початку лютого цього року компанія вивела на ринок новий варіант підписки – пакет “Преміум”. Ціна зросла рівно вп’ятеро. Дізнаймося, що нам пропонують за ці гроші, чим нове обладнання відрізняється від старого. І визначимося, чи вартують новинки нашої уваги варті.





Преміум підписка

Без будь-яких анонсів, пресрелізів або навіть туманних натяків у твіттері від Ілона Маска, Starlink запустив нову послугу. У вівторок на сайті компанії з’явився новий продукт. Пакет називається “Starlink Premium”. SpaceX заявляє, що “оснащений вдвічі більшою антеною ніж Starlink, Starlink Преміум забезпечує вищу швидкість інтернету та більшу пропускну спроможність”.

Тепер для бізнесу

Послуга орієнтована на бізнес-клієнтів – компанії, урядові та недержавні організації. Продаж має розпочатися у другому кварталі 2022 року. Зацікавленим особам пропонують підписатися прямо зараз, щоб першими отримати свої комплекти обладнання.

Поки не відомо, чи будуть тим, хто підписався, відправляти термінали відразу або їм доведеться чекати. Як це зараз відбувається із роздрібними клієнтами. Головна проблема полягає в тому, що SpaceX навіть не може чітко визначити терміни доставки. Звичайні користувачі погоджуються чекати, не орієнтуючись в часі. Але кількість тих, хто повернув депозит та відмовився від заявки, зростає щодня. Навряд чи бізнес-користувачі будуть настільки ж поблажливими до компанії Ілона Маска.

У п’ятеро дорожче

Якщо ви захочете зробити попереднє замовлення, вам доведеться зареєструватися на сайті Starlink. І внести депозит, що повертається, у розмірі $500. Роздрібні користувачі, що реєструються на пакет “Better than nothing” платять лише $99. Ці гроші будуть зараховані на ваш баланс як абонплата, коли ви отримаєте комплект обладнання.

За антену, кабель та Wi-Fi маршрутизатор доведеться заплатити $2500 плюс вартість доставки у ваш регіон. Розмір абонплати – $500 на місяць. Також уп’ятеро більше, ніж платять роздрібні користувачі.

Терміни доставки

SpaceX обіцяє почати постачати комплекти обладнання користувачам, що зареєструвалися на сайті, починаючи з другого кварталу 2022 року. Але компанія не уточнює, буде це у квітні чи у червні.

Поки не зрозуміло, чи будуть надані якісь гарантії бізнес-користувачам. Нічого не йдеться і про роботу служби підтримки. Теоретично комплект обладнання повинен працювати за принципом “увімкнув та забув”. Але в корпоративному сегменті так не заведено. Тим більше що розмір абонентської плати не можна назвати маленьким.

Глобальне покриття?

Найцікавіше, що йдеться в описі пакета Starlink Преміум, так це фраза про “необмежену кількість точок обслуговування”. Стандартний роздрібний пакет “Better than nothing” передбачає, що користувач підключатиметься до інтернету тільки в тому місці, яке він вказав під час реєстрації. Передплатник Преміум зможе підключатися скрізь, де буде покриття.

Поки що роздрібні клієнти постійно порушують домовленість із SpaceX і компанія дивиться на це крізь пальці. В інтернеті ви легко знайдете сотні звітів від людей, які роз’їжджають із терміналом Starlink по США, Великій Британії або Європі. І всюди, де є поблизу наземна базова станція, їхнє обладнання працює. SpaceX не обмежує їхню можливість виходу в мережу.

Але кількість каналів передачі даних на супутниках та на наземних базових станціях обмежена. Коли в певній місцевості буде занадто багато терміналів, які одночасно підключаються до Starlink, їм просто не вистачить пропускної спроможності мережі. Принаймні зараз, коли у супутниковому угрупованні ще не працює повсюдно передача даних між космічними апаратами.

Виходить, що згодом Starlink почне відключати тих користувачів, які залишили обумовлену територію та намагаються використати обладнання в іншому регіоні. Звичайно, якщо ці користувачі не придбали підписку Преміум.

Швидкість інтернету

У рекламі нового пакета Преміум говориться, що він працюватиме на швидкості від 150 до 500 Мбіт/с. А затримка становитиме від 20 до 40 мілісекунд. Це дуже гарні показники, навіть для кабельного доступу до мережі. Для порівняння, у рекламі свого звичайного роздрібного пакету Starlink заявляє швидкість від 100 до 200 Мбіт/с.

Наразі користувачі звичайної послуги реєструють рекордні швидкості. Багатьом вдалося отримати набагато кращі показники, ніж офіційно заявляє Starlink. Можливо, їм почнуть “різати” канал, знижуючи швидкість, якщо поруч буде користувач преміум-підписки, який конкурує з ними.

Додаткові можливості

Одна цікава пропозиція в рекламі Преміум: “Керуйте всіма своїми пристроями, незалежно від того, наскільки далеко вони знаходяться, з одного облікового запису”. Очевидно, SpaceX пропонує бізнес-клієнтам додаткові послуги з управління обліковим записом. Якщо додати до цього “необмежену кількість точок обслуговування”, то можна сказати, що Starlink буде працювати на рухомих об’єктах.

Є сенс очікувати, що преміум-термінали будуть спочатку розроблені для встановлення на судна, літаки, поїзди та автомобілі. Підприємців насамперед цікавить послуга управління віддаленим флотом, відстеження мобільних об’єктів та можливість зв’язку з ними. Очевидно, саме ці можливості передбачили інженери Starlink.

Підвищення класу захисту

Ще Starlink обіцяє, що нові термінали будуть “призначені для підвищення продуктивності в екстремальних умовах”. У тому числі їх оснастять “функцією розтоплення снігу” для очищення від намерзлого на антену снігу та льоду.

SpaceX досі не сертифікує обладнання за класами захисту. Але для продажу в корпоративному сегменті компанії доведеться точно позначити межі працездатності антени та терміналу. Невідомо, як реагує це обладнання на спеку. Користувачі більше скаржилися на відключення від високих температур, а не сніг та лід.

Новий термінал з квадратною антеною

Розробку нової антени та нового терміналу інженери SpaceX розпочали ще в середині 2021 року. Відразу, як почали масово надходити скарги на автоматичні відключення антени старої конструкції при сильному нагріванні. Виявилося, що обладнання автоматично вимикається, якщо внутрішня температура перевищує 50 °C.

Але головною причиною переходу на нову модель став не термальний режим, а висока собівартість антени. Великі фазовані решітки круглої форми, за деякими підрахунками, обходилися SpaceX у $1300. Це приблизно втричі більше, ніж платили кінцеві споживачі. Тому перед інженерами компанії поставили завдання: зробити дешевшу антену. Бажано, щоб вона краще переносила високі температури та легше кріпилася. Для досягнення останньої мети фахівці мали зменшити вагу та габарити.

Нове обладнання з’явилося вже у листопаді. Схоже, що у SpaceX випускають лише один варіант комплекту. Тому користувачі відразу почали отримувати нові квадратні антени меншого розміру.

Не найприємніші зміни

Прямокутна тарілка поставляється з новим маршрутизатором 3 x 3 MU-MIMO, який не має вбудованого порту Ethernet, як його попередник. Проте, компанія пропонує придбати адаптер Ethernet для тих, хто хоче під’єднати свої пристрої за допомогою кабелів.

Схоже, SpaceX вирішила піти шляхом Apple, продаючи за завищеними цінами аксесуари до своїх пристроїв. На сайті можна замовити різні варіанти кріплення та інші доповнення до прямокутної антени. Погано в цьому те, що порт для підключення по кабелю та щоглу кріплення варто було б включати у вартість основного комплекту, а не продавати окремо.

Відгуки користувачів

Усі ці сухі цифри та перерахування функцій не дають відповіді на головне питання: наскільки зручний і практичний новий термінал? Щоб відповісти, ми уважно вивчили відгуки реальних користувачів.

Starlink на RV (автомобіль – будинок на колесах)

Американський блогер “Homie At Large” знімає відео та пише про життя в будинку на колесах. Він купив великий автомобіль класу RV і “перестав існувати, а почав жити”. Для нього Starlink виявився справжньою знахідкою. Сервіси, якими користувався раніше, давали швидкість трохи понад 5-10 Мбіт/сек. Від Starlink він отримав у середньому 250 Мбіт/сек. Це дозволило почати дивитися фільми та потокові відео від кабельних телеканалів у форматі Full HD. “Без затримок та буферизації”, − як каже блогер.

Сподобалося те, що у додатку Starlink повідомляється про можливі тимчасові відключення інтернету з технічних причин. Користувач зазначає, що таких вимкнень було дуже мало.

Автомобільному туристу зручно щоразу встановлювати антену на новій стоянці та шукати супутники. Для цього необхідно просто запустити застосунок на смартфоні та направити камеру смартфона в небо. Додаток повідомить, у якому напрямі краще виставити антену.

Користувач підключав до Starlink Wi-Fi одночасно від 10 до 12 пристроїв: планшети, смартфони, ноутбуки, смартколонки, смарттелевізор, камери системи охоронної сигналізації та інші. При цьому не виникало жодних проблем. На якість прийому нової антени не впливала хмарність та пориви вітру.

Це, мабуть, основна відмінність квадратної антени від круглої. Вона краще порається із поривами вітру. Зауважимо, що цей блогер користувався Starlink лише під час зупинок на стоянках. Він не вмикав обладнання на своєму трейлері під час руху.

Нова антена Starlink у стаціонарній установці

Інший оглядач, американець Joseph Cristina, порівняв роботу старого комплекту та нового. Йому пощастило – більшість тих, хто подав заявку на підключення, все ще чекає отримання першого свого терміналу. Джозеф незадоволений тим, що йому довелося доплатити ще $20 за перехідник, щоб приєднати персональний комп’ютер до термінала по кабелю. Це невеликий пристрій, що приймає сигнал Wi-Fi та передає його на мережу Ethernet.

Він провів багато випробувань нової антени. І навіть зробив скидання налаштувань до заводських. Для цього потрібно було тричі поспіль вимкнути та включити живлення терміналу. В результаті він отримав приблизно 189 Мбіт/сек на завантаження та близько 17 Мбіт/сек на вивантаження. Досить непогано, можна порівняти із показниками кабельного провайдера. Користувач вважає, що після повного перезавантаження терміналу система по-новому налаштовується на супутники. І це може дати якийсь приріст у швидкості та зниження рівня затримки.

Джозефу сподобалося, що у новому терміналі можна тонко налаштувати розподіл трафіку. Він встановив максимальний пріоритет для свого персонального комп’ютера та ноутбука. І знизив пріоритет для смарттелевізора та інших пристроїв. Отже, якщо швидкість падає, він цього не помічає.

Загалом Джозеф вважає, що новий комплект працює швидше за старий. У додатку з’явилося більше функцій, а налаштування всієї системи стало набагато простіше. При першому запуску Starlink пропонує не тільки “налаштувати нову мережу”, але і “пропустити цей крок”. Такого спрощення немає навіть у звичайних роутерах.

З кам’яної доби у майбутнє

Ще один користувач, який зробив детальний огляд на новий комплект Starlink, знаходився під таким враженням, що не скупився на похвалу Joe Martinez сказав: “Після появи в моєму будинку цього комплекту, я перемістився з кам’яного віку у майбутнє”. Раніше він користувався мобільним інтернетом на швидкості всього 2 Мбіт/сек.

Джо відзначив якість матеріалів та складання. Антена та кріплення виглядають надійними, масивними пристроями. Кабель досить довгий та товстий. Він комплектується дуже зручними, міцними роз’ємами. Навряд порив вітру зможе витягнути його з антени. Роутер завеликий, мабуть, через вбудований спільний з антеною блок живлення.

Запустити систему та вийти в інтернет дуже просто. Виносите антену на вулицю, ставте її на землю у стандартне кріплення, включене до комплекту. Тягнете кабель у будинок, підключаєте до роутера і даєте харчування. Залишається лише ввести кілька налаштувань у програмі.

Рухи антени супроводжуються мірним дзижчанням сервоприводів. Має дуже велике поле огляду. Тому навіть перебуваючи на землі, вона швидко встановлює зв’язок із супутниками.

Джо отримав швидкість 195 Мбіт/сек на завантаження та 56 Мбіт/сек на вивантаження. Для нього це просто неймовірні цифри. Як, втім, і для більшості інших користувачів Starlink. Адже вони здебільшого проживають у віддалених регіонах, де вибір постачальників інтернету дуже обмежений.

Що у підсумку

Судячи з оглядів в мережі та відгуків користувачів, нові комплекти поки отримують тільки передплатники, що проживає на території США. В інші країни Starlink все ще відправляє “тарілку на паличці”, як Ілон Маск назвав першу версію терміналу.

Користувачі задоволені новим обладнанням. Воно простіше в установці, менше за розміром і виглядає надійнішим. Складність налаштування та управління обладнанням настільки низька, що навіть представники старшого покоління легко виходять в інтернет.

Поки що залишилося відкритим головне питання – як нові прямокутні антени справлятимуться з літньою спекою. Постачання обладнання розпочалося взимку, тому ще ніхто не зміг протестувати його на гарячому повітрі.

Головні плюси – простота налаштування та обслуговування, очевидна надійність обладнання, якісне складання. Головні недоліки – всі аксесуари потрібно купувати окремо. І чекати на них доводиться довго. Як і постачання самого комплекту.

Джерело – https://spotme.ua/starlink-info

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