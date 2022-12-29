Какие есть люксовые бренды одежды?

Одежда, обувь и аксессуары от топовых модных домов – мечта каждой женщины. В индустрии моды работает множество брендов. Одни из них пользуются большим успехом в узких кругах. Так, оригинал Stone Island вызывает ассоциации с футболом. Одежда этого бренда засветилась во многих околофутбольных фильмах. А вещи Prada и Versace известны в широких кругах. Всех их объединяет одно – эта одежда создается не для масс-маркета. Рассмотрим самые популярные премиальные бренды.

Louis Vuitton

Этому бренду по праву принадлежит звание самого роскошного дома моды. Его визитная карточка – четырехлистник. Компания выпускает все, что связано с модой – начиная от одежды и обуви и заканчивая часами и сумками.

Versace

Роскошный бренд с семейной преемственностью. Его основал Джанни Версаче. После его смерти бразды правления взяла на себя его сестра Донателла. При ней модный дом стал люксовым. Он вызывает ассоциации с женственностью и смелым стилем.

Dior

Бренд был основан после Второй мировой войны. И это нашло отражение в его коллекциях. Они сочетали минимализм и формальность. Но в то же время образы были женственными и даже романтичными.

Gucci

Культовый бренд, который считается одним из лучших в мире. Компания начинала с производства кожаных изделий. Сегодня она выпускает одежду, обувь, аксессуары класса люкс.

Prada

Изначально бренд вызывал ассоциации как лейбл роскошных кожаных изделий. Как и Versace, Prada – семейная компания. Она на протяжении века принадлежит одной династии. Каждая вещь марки отличается роскошью, высоким качеством и четкими линиями.

Dolce & Gabbana

Этот бренд оказал сильное влияние на индустрию моды. Он выпускает одежду, обувь, парфюмерию. Каждое творение дома моды отличается красочным узнаваемым дизайном.

Valentino

Бренд, имеющий богатое наследие. Каждая его коллекция олицетворяет роскошь и элегантность.

Zara

Один из самых популярных брендов в мире. Имеет полувековую историю. Выпускает широкий ассортимент вещей. Компания сделала ставку на постоянное расширение сети, а не на рекламу. Ход оказался невероятно успешным.

Chanel

Коко Шанель произвела революция в мире моды. Она придумала маленькое черное платье и легендарный аромат Chanel №5. И сегодня продукция бренда пользуется большой популярностью.

Saint Laurent

Известность компании принес женский смокинг. И сегодня она выпускает эпатажные вещи, которые вызывают споры во всем мире. Бренд не ограничивается одеждой. Он выпускает ювелирные изделия и парфюмерию.

Другие люксовые бренды

Умы модниц будоражит не только эта десятка люксовых брендов. В индустрии моды работает множество других хорошо известных компаний. Некоторые из них:

Moschino;

Chloe;

Lacoste;

Michael Kors;

Giorgio Armani;

Oscar de la Renta.

В нашем обзоре перечислена лишь малая часть компаний. Существует множество других брендов, оказывающих большое влияние на индустрию моды.