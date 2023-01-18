Пескоуловитель и линейный водоотвод

Система линейного водоотведения предназначена для быстрого отведения воды от зданий, сооружений и прочих объектов с целью защиты от преждевременного разрушения. В такую систему входят лотки и желоба, пескоуловитель, решетка и специальные водоотводы.

Что такое пескоуловитель?

Пескоуловитель является частью канализационной системы. Он представляет собой специальное устройство для очищения сточных вод от разных примесей. Это обязательный элемент внутренней канализации, что исключает подтопление.

Принцип работы стандартного пескоуловителя основан на гравитационной силе. Среди плюсов отмечают следующее:

невысокая цена;

большой ассортимент;

простой способ монтажа;

продолжительный эксплуатационный срок;

несложное обслуживание;

эффективность;

универсальность применения и др.

От качественной работа песколовки напрямую зависит эффективное функционирование всей канализационной системы в целом.

При покупке пескоуловителя следует обратить внимание на размеры, используемые материалы для их изготовления, стоимость, назначение, пропускную способность и другие характеристики.

По материалу производства песколовки бывают бетонными, пластиковыми и полимербетонными. Отличаются целевым назначением, стоимостью, весом, сроком службы. Например, бетонные отличаются максимальной прочностью и долговечностью, способны выдерживать значительные нагрузки.

Пластиковые более легкие и с гладкой поверхностью, их легко и быстро устанавливают без привлечения профессиональной помощи. Полимербетонные характеризуются оптимальным соотношением цены и качества, прочности и веса.

Какие бывают желоба для линейного водоотвода?

Для создания линейного отвода воды широко применяют лотки, представленные большим выбором. Они бывают бетонными и пластиковыми, полимерпесчаными и полимербетонными.

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При выборе следует обратить внимание на надежность производителя, стоимость и наличие сертификатов, а также габаритные размеры, материал производства, высоту, класс нагрузки и условия эксплуатации.

Лотки и песколовки часто применяют вместе с решеткой (газонной, ливневой, канализационной). Она предотвращает засорение канализации и обеспечивает нормальное ее функционирование.

При покупке водоотводных лотков необходимо учесть ряд факторов, в том числе место установки, и подбирать изделие из подходящего материала (пластика, бетона, полимеров).

Желоба используют на промышленных объектах, логистических центрах, автомобильных терминалах, а также возле домов, зданий и прочих сооружений. Правильно подобранный лоток станет гарантией эффективной работы канализационной системы.