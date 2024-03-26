Топ-10 самых продвинутых технологий современных телевизоров

Диагональ 98 дюймов, экран 8K QLED и подсветка Quantum Mini с минимальным излучением тепла — компания Samsung представила очередной гигантский телевизор, который будет стоить как авто. Модель серии Neo QLED 8K QN990C способна воспроизводить миллиарды цветов. Разработчик продемонстрировал еще одно достижение — телевизор транслирует контент с разрешением 4320p благодаря добавлению специальных алгоритмов искусственного интеллекта. Они делают апскейлинг картинки до 8K. Производители техники не останавливаются на пути развития, а инновации, улучшающие комфорт для пользователей, появляются ежегодно.

Востребованные технологии современных TV

Телевизоры в Днепре динамично развивается. Пользователи предъявляют высокие требования к этим устройствам. Сегодня на пике популярности модели, в которых доступны:

Технология OLED — использует органические светодиоды, которые считаются экологичными и безвредными для глаз. Обеспечивает широкий диапазон цветов и улучшение контрастности. Из-за отсутствия необходимости подсветки телевизоры становятся тоньше и легче.

Поддержка 3D — для создания объемного изображения и полного погружения в транслируемые события. Такие телевизоры умеют преобразовывать стандартные картинки.

Умные акустические системы — для локализации объектов на экране с последующим созданием специального звукового эффекта. Технология оценивает уровень окружающего шума и адаптирует звучание телевизора.

Поддержка стандарта HDMI 2.1 — делает современные TV удобными для геймеров. Технология обеспечивает переменную частоту обновления (VRR), автоматический режим с минимальной задержкой (ALLM), а также улучшенный HDR.

Матрица MicroLED — получает диоды на основе нитрида галлия, обеспечивает яркую и контрастную динамическую картинку. Такие телевизоры пока нельзя назвать доступными. Это нишевые и дорогие модели.

Smart TV — специальный софт позволяет превращать обычный телевизор в медиацентр или аналог компьютера. С его помощью пользователю доступен любимый контент из интернета.

Изогнутый экран — для уменьшения количества оптических искажений, увеличения углов обзора, улучшения контрастности. Благодаря особой форме дисплея усиливается эффект погружения.

Интерфейсы для обмена данными — позволяют объединять телевизор в локальную сеть с другими устройствами (смартфоном, планшетом, флешкой) для просмотра фото или прослушивания музыки.

ИИ для обработки изображения в режиме реального времени — повышается четкость картинки, разрешение видео, а также снижаются шумы.

Технология лазерного проецирования — представляет синтез телевизора и проектора. Это позволяет увеличить экран домашнего TV (до 100 дюймов).

Новые режимы и программы активно вытесняют устаревшие. Такие телевизоры поражают своими возможностями.

Технологии, уходящие в прошлое

Приход чего-то нового неизменно сопровождается отказом от старого. В телевизорах будущего уже не будет:

матриц LED;

экранов с диагональю менее 60 дюймов;

разрешения 4K.

Говорить о полном отказе от таких технологий прямо сегодня рановато. Однако инновации, предлагающее пользователям нечто большее, уже существуют. Тенденция отказа от устаревающих параметров наметилась — производители все чаще стремятся внедрять самые востребованные технологии. Выбрать современный телевизор с инновационными характеристиками можно в интернет-магазине Comfy.ua.