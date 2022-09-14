Как выбрать интегратора CRM-систем

«Чтобы масштабировать бизнес, обязательно нужна автоматизация его процессов» — 90 % рассказов про CRM системы начинаются с этих слов. В реальности дело не только в этом. В какой-то момент система превратилась в полноправную функцию бизнеса, которая отвечает за взаимоотношение с клиентами.





CRM систем много, и чтобы подобрать нужную, необходимо как минимум знать: боли и запросы бизнеса, ознакомиться с тонкостями бизнес-процессов, а уже потом что-то предлагать клиенту. Именно так относится к своей работе интегратор CRM – CRMIUM, обдуманно и основательно.

CRM — это многофункциональный помощник, который избавит от лишних хлопот, ненужной работы с бумагами и разными рабочими задачами. Такие системы могут почти все:

напомнить о важном звонке в оговоренное время;

равномерно распределить нагрузку на персонал;

привести базу данных в порядок;

выписать чек и много другого.

И еще одна фишка, которая поможет сберечь доходы и конфиденциальность: CRM защищают данные о клиентах, о работе от передачи третьим лицам.

Как выбрать профессионального интегратора CRM систем

На рынке все больше компаний, которые оказывают подобные услуги. Посоветовать «хороших ребят» могут и знакомые. Лучше всего подходить к поиску и выбору, полагаясь на кейс. Знать, сколько проектов интегратор выполнил, посмотреть тех, кто доволен результатами сотрудничества и потом делать выбор. Нет кейса? Тогда лучше задуматься, что могут предложить те, кто не показывает, чего достиг в работе.

Кроме этого важно учитывать и то, как компании предлагают свои услуги. Профессионалы знают, что одна единственная CRM система абсолютно всем не подойдет. Для этого он предложит сначала:

проанализирует специфику бизнеса;

проведет аудит и расставит правильно приоритеты;

сформирует команду экспертов исходя из целей;

обозначит точки роста;

разработает целую концепцию и изложит ее на понятном языке на документе;

займется настройками и интеграцией системы в бизнес, параллельно обучит персонал.

Самое главное, он предлагает долгосрочные деловые отношения и постоянно занимается улучшением того, что уже неплохо работает. Ответственные интеграторы всегда могут показать, как системы работают в реальности.

CRM-CRMIUM — настоящие профи. Они выполнили сотни успешных проектов, сотрудничают с BIG MONEY, ROCKET, AVIS и др.

CRM — это приток новых клиентов и конкурентоспособность

Сколько работы выполняют офисные сотрудники, которая по факту отнимает свободное время? Записи в блокнотах, ручное заполнение баз данных и тд. Если переложить это на систему управления взаимоотношения с клиентами, у них появится больше свободного времени для выполнения полезных задач.

Расширение возможностей приведет к масштабированию бизнеса: новые клиенты, задачи, ведение нескольких проектов одновременно. Это уже совсем новый рабочий ритм, которые сделает компанию более конкурентоспособной. Вот тут уже можно начать говорить о пользе автоматизации. А еще лучше говорить о ней с настоящими знатоками.