Бізнес та акції

Как выбрать интегратора CRM-систем

14.09.2022
2 хв. на прочитання
CRM

«Чтобы масштабировать бизнес, обязательно нужна автоматизация его процессов» — 90 % рассказов про CRM системы начинаются с этих слов. В реальности дело не только в этом. В какой-то момент система превратилась в полноправную функцию бизнеса, которая отвечает за взаимоотношение с клиентами.

CRM систем много, и чтобы подобрать нужную, необходимо как минимум знать: боли и запросы бизнеса, ознакомиться с тонкостями бизнес-процессов, а уже потом что-то предлагать клиенту. Именно так относится к своей работе интегратор CRM – CRMIUM, обдуманно и основательно.

CRM — это многофункциональный помощник, который избавит от лишних хлопот, ненужной работы с бумагами и разными рабочими задачами. Такие системы могут почти все:

  • напомнить о важном звонке в оговоренное время;
  • равномерно распределить нагрузку на персонал;
  • привести базу данных в порядок;
  • выписать чек и много другого.

И еще одна фишка, которая поможет сберечь доходы и конфиденциальность: CRM защищают данные о клиентах, о работе от передачи третьим лицам.

CRM

Как выбрать профессионального интегратора CRM систем

На рынке все больше компаний, которые оказывают подобные услуги. Посоветовать «хороших ребят» могут и знакомые. Лучше всего подходить к поиску и выбору, полагаясь на кейс. Знать, сколько проектов интегратор выполнил, посмотреть тех, кто доволен результатами сотрудничества и потом делать выбор. Нет кейса? Тогда лучше задуматься, что могут предложить те, кто не показывает, чего достиг в работе.

Кроме этого важно учитывать и то, как компании предлагают свои услуги. Профессионалы знают, что одна единственная CRM система абсолютно всем не подойдет. Для этого он предложит сначала:

  • проанализирует специфику бизнеса;
  • проведет аудит и расставит правильно приоритеты;
  • сформирует команду экспертов исходя из целей;
  • обозначит точки роста;
  • разработает целую концепцию и изложит ее на понятном языке на документе;
  • займется настройками и интеграцией системы в бизнес, параллельно обучит персонал.

Самое главное, он предлагает долгосрочные деловые отношения и постоянно занимается улучшением того, что уже неплохо работает. Ответственные интеграторы всегда могут показать, как системы работают в реальности.

CRM-CRMIUM — настоящие профи. Они выполнили сотни успешных проектов, сотрудничают с BIG MONEY, ROCKET, AVIS и др.

CRM — это приток новых клиентов и конкурентоспособность

Сколько работы выполняют офисные сотрудники, которая по факту отнимает свободное время? Записи в блокнотах, ручное заполнение баз данных и тд. Если переложить это на систему управления взаимоотношения с клиентами, у них появится больше свободного времени для выполнения полезных задач.

Расширение возможностей приведет к масштабированию бизнеса: новые клиенты, задачи, ведение нескольких проектов одновременно. Это уже совсем новый рабочий ритм, которые сделает компанию более конкурентоспособной.  Вот тут уже можно начать говорить о пользе автоматизации. А еще лучше говорить о ней с настоящими знатоками.

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14.09.2022
2 хв. на прочитання
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