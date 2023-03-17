Почули стукіт — бігом в автосервіс: чому стійку стабілізатора так важливо міняти вчасно

Стійки стабілізатора – важливий елемент підвіски автомобіля, який призначений для зменшення кренів та ковзання кузова в повороті. Конструктивно вони є пружинно-гідравлічними амортизаторами, які кріпляться до поперечного стабілізатора, а також до балки підвіски або до кузова автомобіля. Стійки схильні до зносу, так як під час руху автомобіля постійно відчувають навантаження і вібрацію. Роблять свій внесок корозія та тертя. Термін експлуатації стійок стабілізатора залежить від якості доріг, стилю водіння, частоти використання автомобіля, тощо, але згодом (через 60 000–100 000 км пробігу), стійки стають слабшими і не зможуть забезпечити належну жорсткість стабілізатора, що тягне за собою погіршення керованості авто при повороті або швидкій зміні напрямку руху.

Головною ознакою зношування стійок стабілізатора є поява характерного стуку в області коліс при проходженні нерівностей або поворотах. Стук каже, що стійка вже зношена і підлягає заміні, тому відтягувати візит до автосервісу не рекомендується. Хіба що на пару днів, які необхідні, щоб замовити та отримати стійку стабілізатора на форд фокус 2 за найкращою ціною. І те, ці кілька днів краще не перевищувати швидкість і пересуватися на невеликі відстані.

Чим загрожує ігнорування проблеми

Їзда зі зношеною стійкою стабілізатора справді небезпечна для водія та інших учасників руху. Ось деякі з можливих наслідків:

Втрата керованості. Стійки стабілізатора допомагають знизити бічний крен автомобіля при поворотах, що забезпечує більш стабільну керованість. Якщо стійка зношена, ця функція не виконується.

Погіршення гальмівних показників. Зношена стійка негативно впливає рівномірність розподілу навантаження на колесах при гальмуванні.

Зношування інших деталей підвіски, на які виникає додаткове навантаження. В результаті можна скоротити ресурс усієї підвіски.

Погіршення комфорту. Зношена стійка стабілізатора може викликати стукіт і вібрації при русі.

Є невелика, але дуже небезпечна ймовірність того, що автомобіль стане некерованим на високій швидкості.

Звісно, погіршення стану стійки відбувається поступово і його можна відстежити до появи стуку, щоб підготуватися до заміни заздалегідь. Для цього треба регулярно перевіряти стан підвіски, навіть якщо автомобіль поводиться нормально і не показує жодних ознак несправностей.