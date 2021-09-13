Гороскоп на 13 вересня: комусь слід чекати на вдалі збіги, а комусь краще помовчати

Цього понеділка з самого початку дня не варто баритися і «тягнути кота за хвіст». З самого старту робочого дня в силу вступає активна і діяльна 7-ма Місячна доба. Вона дає багато сил енергійним та ініціативним людям, але зовсім не підходить для тих, хто хотів би почати тиждень спокійно … Цей Місячний день проходить під знаком «магії слова». Сила будь-яких слів і побажань в цей день зростає багаторазово, і сьогодні навіть звичайні слова можуть кардинально змінити Ваше життя на краще. А після обіду, разом з 8-м Місячним днем ​​настає час трансформацій і перетворень.





Гороскоп на 13 вересня для Овнів

Сміливо зустрічайте позитивний і продуктивний понеділок, гроші поспішають до Вас з усіх боків!

Гороскоп на 13 вересня для Тельців

Сьогодні, при бажанні, Ви можете досягти справедливих домовленостей з будь-якою людиною.

Гороскоп на 13 вересня для Близнюків

Всі добрі побажання в цей день збуваються, скажіть вголос, те гарне, що Ви бажаєте оточуючим Вас людям.

Гороскоп на 13 вересня для Раків

Всі спірні питання, які накопичилися у Вашому житті, можна вирішити саме в такий день, як сьогодні.

Гороскоп на 13 вересня для Левів

Вас весь понеділок, до самого вечора, очікують вдалі збіги і щасливі випадковості.

Гороскоп на 13 вересня для Дів

Початок цього тижня відкриває Вам все дороги в усіх напрямках – сміливо в дорогу!

Гороскоп на 13 вересня для Терезів

Цю Місячну добу можна присвятити спогадам і ностальгії – іноді, це теж корисно.

Гороскоп на 13 вересня для Скорпіонів

Стихія цього дня – Повітря. Не потрібно його стрясати даремно – побережіть сьогодні слова і емоції.

Гороскоп на 13 вересня для Стрільців

Цього понеділка Місяць продовжує перебувати у Вашому знаку і це обіцяє Вам везіння і удачу.

Гороскоп на 13 вересня для Козерогів

Розслабтеся і чекайте чудес – ця Місячна доба заохочує тих, хто вірить в себе і в диво.

Гороскоп на 13 вересня для Водоліїв

Якщо Ви сьогодні вже запланували приділити час Вашому здоров’ю, то це правильне і своєчасне рішення.

Гороскоп на 13 вересня для Риб

Прийшов час реалізовувати давно задумане – не втрачайте сьогодні ні хвилини.