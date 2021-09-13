Гороскоп на 13 вересня: комусь слід чекати на вдалі збіги, а комусь краще помовчати
Цього понеділка з самого початку дня не варто баритися і «тягнути кота за хвіст». З самого старту робочого дня в силу вступає активна і діяльна 7-ма Місячна доба. Вона дає багато сил енергійним та ініціативним людям, але зовсім не підходить для тих, хто хотів би почати тиждень спокійно … Цей Місячний день проходить під знаком «магії слова». Сила будь-яких слів і побажань в цей день зростає багаторазово, і сьогодні навіть звичайні слова можуть кардинально змінити Ваше життя на краще. А після обіду, разом з 8-м Місячним днем настає час трансформацій і перетворень.
Гороскоп на 13 вересня для Овнів
Сміливо зустрічайте позитивний і продуктивний понеділок, гроші поспішають до Вас з усіх боків!
Гороскоп на 13 вересня для Тельців
Сьогодні, при бажанні, Ви можете досягти справедливих домовленостей з будь-якою людиною.
Гороскоп на 13 вересня для Близнюків
Всі добрі побажання в цей день збуваються, скажіть вголос, те гарне, що Ви бажаєте оточуючим Вас людям.
Гороскоп на 13 вересня для Раків
Всі спірні питання, які накопичилися у Вашому житті, можна вирішити саме в такий день, як сьогодні.
Гороскоп на 13 вересня для Левів
Вас весь понеділок, до самого вечора, очікують вдалі збіги і щасливі випадковості.
Гороскоп на 13 вересня для Дів
Початок цього тижня відкриває Вам все дороги в усіх напрямках – сміливо в дорогу!
Гороскоп на 13 вересня для Терезів
Цю Місячну добу можна присвятити спогадам і ностальгії – іноді, це теж корисно.
Гороскоп на 13 вересня для Скорпіонів
Стихія цього дня – Повітря. Не потрібно його стрясати даремно – побережіть сьогодні слова і емоції.
Гороскоп на 13 вересня для Стрільців
Цього понеділка Місяць продовжує перебувати у Вашому знаку і це обіцяє Вам везіння і удачу.
Гороскоп на 13 вересня для Козерогів
Розслабтеся і чекайте чудес – ця Місячна доба заохочує тих, хто вірить в себе і в диво.
Гороскоп на 13 вересня для Водоліїв
Якщо Ви сьогодні вже запланували приділити час Вашому здоров’ю, то це правильне і своєчасне рішення.
Гороскоп на 13 вересня для Риб
Прийшов час реалізовувати давно задумане – не втрачайте сьогодні ні хвилини.
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