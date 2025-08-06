Срок годности ограничен: на какой день суп больше нельзя есть

Украинские хозяйки часто готовят большую кастрюлю супа или борща в расчете на несколько дней. Ведь первые блюда отлично хранятся в холодильнике, поэтому нет смысла готовить их каждый день. Однако не все знают, что супы имеют свой срок годности, даже если находятся в холоде. Употребление блюда по истечении этого срока может привести к проблемам с желудком и даже отравлению.

Сколько времени можно держать суп в холодильнике?

Средний срок хранения готовых первых блюд в холодильнике при температуре от +2 до +5°C составляет 4 дня. Если до сих пор суп не съели, его лучше выбросить, не дожидаясь появления явных признаков порчи. Ведь его дальнейшее употребление связано с рядом рисков, которых не стоит подвергать ни себя, ни свою семью.

Почему «первое» портится даже в холодильнике?

Эксперты пищевой сферы объясняют, что основной причиной порчи супа являются бактерии, которые не погибают даже при низких температурах. Они попадают в суп, пока он охлаждается на плите, особенно если крышка кастрюли об этом открыта. Даже если через несколько дней хранения суп повторно вскипятить, это не поможет избавиться от болезнетворных микроорганизмов.

Как хранить суп правильно?

Чтобы суп как можно дольше не портился, эксперты советуют соблюдать следующие правила:

Быстро охлаждайте суп, оставляя его на плите максимум на 2 часа.

Перед тем как поставить суп в холодильник, переливайте его в другую кастрюлю.

Возьмите себе привычку накрывать суп крышкой или пищевой пленкой, чтобы в него не попали микроорганизмы и разнообразные запахи.

Перед употреблением обязательно кипятите суп, особенно если он несколько дней простоял в холодильнике.

Избегайте неоднократной заморозки и разморозки супа. Если достала его из морозилки – нужно съесть или выбросить.

Кстати заморозка – это отличный способ сохранить суп или борщ, если вы понимаете, что никак не успеваете съесть его за 4 дня. Замораживать первые блюда нужно при -18°C. Таким образом, их можно хранить без потери вкуса и полезных свойств до 3 месяцев.

Как определить, что суп уже нельзя есть?

Главными признаками порчи супа считаются:

Изменение вкуса или запаха.

Появление на поверхности слизи, пены или плёнки.

Мутный цвет или признаки процесса брожения.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, лучше выбросить блюдо, чем рисковать своим здоровьем и здоровьем своей семьи.