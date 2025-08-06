Термін придатності обмежений: на який день суп більше не можна їсти

Українські господині часто готують велику каструлю супу чи борщу з розрахунку на кілька днів. Адже перші страви чудово зберігаються в холодильнику, тож немає сенсу готувати їх щодня. Однак не всі знають, що супи також мають свій термін придатності, навіть якщо перебувають у холоді. Вживання страви після закінчення цього терміну може призвести до проблем зі шлунком і навіть отруєння.

Скільки часу можна тримати суп у холодильнику?

Середній термін зберігання готових перших страв у холодильнику за температури від +2 до +5°C становить 4 дні. Якщо до цього часу суп не з’їли, то його краще викинути, не чекаючи появи явних ознак псування. Адже його подальше вживання пов’язане із низкою ризиків, на які не варто наражати ані себе, ані свою родину.

Чому «перше» псується навіть у холодильнику?

Експерти харчової сфери пояснюють, що основною причиною псування супу є бактерії, які не гинуть навіть за низьких температур. Вони потрапляють у суп поки він охолоджується на плиті, особливо якщо кришка каструлі про цьому відкрита. Навіть якщо через кілька днів зберігання суп повторно закип’ятити, це не допоможе позбутись хвороботворних мікроорганізмів.

Як зберігати суп правильно?

Щоб суп якнайдовше не псувався, експерти радять дотримуватись наступних правил:

Швидко охолоджуйте суп, залишаючи його на плиті максимум на 2 години.

Перед тим, як поставити суп у холодильник, переливайте його в іншу каструлю.

Візьміть собі за звичку накривати суп кришкою або харчовою плівкою, щоб до нього не потрапили мікроорганізми та різноманітні запахи.

Перед вживанням обов’язково кип’ятіть суп, особливо якщо він кілька днів простояв у холодильнику.

Уникайте кількаразової заморозки і розморозки супу. Якщо вже дістала його з морозилки – потрібно з’їсти або викинути.

Доречі заморозка – це чудовий спосіб зберегти суп чи борщ, якщо ви розумієте, що ніяк не встигаєте з’їсти його за 4 дні. Заморожувати перші страви потрібно за температури -18°C. Таким чином їх можна зберігати без втрати смаку та корисних властивостей до 3 місяців.

Як визначити, що суп вже не можна їсти?

Головними ознаками псування супу вважаються:

Зміна смаку чи запаху.

Поява на поверхні слизу, піни чи плівки.

Мутний колір чи ознаки процесу бродіння.

Якщо ви помітили бодай одну з цих ознак, краще викинути страву, аніж ризикувати своїм здоров’ям та здоров’ям своєї родини.