Украинские абоненты в спешке переносят свои номера: от какого оператора чаще всего бросаются наутек

В июле украинцы продолжили активно пользоваться услугой переноса мобильного номера. В частности, широкую популярность функция MNP приобрела среди абонентов «Киевстар», 9 665 из которых именно таким образом «убежали» к конкурентам. Причем большинство из них отказалось от услуг самого мощного оператора Украины, чтобы присоединиться к сравнительно новому игроку рынка сотовых услуг lifecell.

От каких операторов отказалось больше всего абонентов?

Всего в июле было проведено 23 886 операций переноса номера. Большинство абонентов уходили от «Киевстар», но многие клиенты потеряли и другие сотовые компании. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК):

«Киевстар» покинуло 9665 абонентов;

Vodafone – 8660 абонентов;

lifecell – 5357 абонентов.

Не остались без потерь и менее известные украинские операторы «Интертелеком» и «ТриМоб», от которых ушло 142 и 92 абонента соответственно.

К кому украинцы перенесли больше всего номеров?

Как отметили в НКЭК, лидером по количеству приобретенных абонентов в июле стал один из самых молодых украинских операторов lifecell. В него свои номера перенесли 12 368 клиентов других сотовых компаний. У остальных операторов Украины результаты значительно хуже:

Vodafon – 5 886 абонентов;

«Киевстар» – 5609 абонентов;

«Интертелеком» – 13 абонентов;

«ТриМоб» – всего 10 абонентов.

Таким образом, только lifecell в июле удалось выйти в плюс, привлекая больше клиентов, чем было потеряно.

Кому сыграла на руку функция MNP?

Извлечь выгоду от функции, позволяющей переносить номера от одного оператора к другому, в июле удалось только lifecell. Оператор, даже несмотря на потери, сумел увеличить свою клиентскую базу на 7041 абонентов. В то время как другие мобильные операторы стремительно ушли в минус:

«Киевстар» – на 4 056 абонентов;

Vodafone – на 2 774 абонента;

«Интертелеком» – на 129 абонентов;

«ТриМоб» – на 82 абонента.

При этом в НКЭК отметили, что перечисленные операторы такие потери не стали критическими. Ведь разница между приобретенными и потерянными клиентами не превысила 0,1% абонентской базы каждого из них.