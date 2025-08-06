Украинские абоненты в спешке переносят свои номера: от какого оператора чаще всего бросаются наутек
Почти все беглецы переходят на обслуживание к одному из самых молодых и наименее численных мобильных операторов Украины.
В июле украинцы продолжили активно пользоваться услугой переноса мобильного номера. В частности, широкую популярность функция MNP приобрела среди абонентов «Киевстар», 9 665 из которых именно таким образом «убежали» к конкурентам. Причем большинство из них отказалось от услуг самого мощного оператора Украины, чтобы присоединиться к сравнительно новому игроку рынка сотовых услуг lifecell.
От каких операторов отказалось больше всего абонентов?
Всего в июле было проведено 23 886 операций переноса номера. Большинство абонентов уходили от «Киевстар», но многие клиенты потеряли и другие сотовые компании. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК):
- «Киевстар» покинуло 9665 абонентов;
- Vodafone – 8660 абонентов;
- lifecell – 5357 абонентов.
Не остались без потерь и менее известные украинские операторы «Интертелеком» и «ТриМоб», от которых ушло 142 и 92 абонента соответственно.
К кому украинцы перенесли больше всего номеров?
Как отметили в НКЭК, лидером по количеству приобретенных абонентов в июле стал один из самых молодых украинских операторов lifecell. В него свои номера перенесли 12 368 клиентов других сотовых компаний. У остальных операторов Украины результаты значительно хуже:
- Vodafon – 5 886 абонентов;
- «Киевстар» – 5609 абонентов;
- «Интертелеком» – 13 абонентов;
- «ТриМоб» – всего 10 абонентов.
Таким образом, только lifecell в июле удалось выйти в плюс, привлекая больше клиентов, чем было потеряно.
Кому сыграла на руку функция MNP?
Извлечь выгоду от функции, позволяющей переносить номера от одного оператора к другому, в июле удалось только lifecell. Оператор, даже несмотря на потери, сумел увеличить свою клиентскую базу на 7041 абонентов. В то время как другие мобильные операторы стремительно ушли в минус:
- «Киевстар» – на 4 056 абонентов;
- Vodafone – на 2 774 абонента;
- «Интертелеком» – на 129 абонентов;
- «ТриМоб» – на 82 абонента.
При этом в НКЭК отметили, что перечисленные операторы такие потери не стали критическими. Ведь разница между приобретенными и потерянными клиентами не превысила 0,1% абонентской базы каждого из них.