Українські абоненти поспіхом переносять свої номери: від якого оператора найчастіше кидаються навтьоки 

У липні українці продовжили активно користуватися послугою перенесення мобільного номера. Зокрема широкої популярності функція MNP набула серед абонентів «Київстар», 9 665 з яких саме таким чином «втекли» до конкурентів. Причому більшість із них відмовились від послуг найпотужнішого оператора України, щоб приєднатися до порівняно нового гравця ринку стільникових послуг lifecell.

Від яких операторів відмовилось найбільше абонентів?

Загалом у липні було проведено 23 886 операції перенесення номера. Більшість абонентів йшли від «Київстар», але чимало клієнтів втратили й інші стільникові компанії. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК):

«Київстар» залишило 9 665 абонентів;

Vodafone – 8 660 абонентів;

lifecell – 5 357 абонентів.

Не залишилися без втрат і менш відомі українські оператори «Інтертелеком» та «ТриМоб», від яких пішло 142 та 92 абонента відповідно.

До кого українці перенесли найбільше номерів?

Як зазначили у НКЕК, лідером за кількістю набутих абонентів у липні став один з наймолодших українських операторів lifecell. До нього свої номери перенесли 12 368 клієнтів інших стільникових компаній. У решти операторів України результати значно гірші:

Vodafon – 5 886 абонентів;

«Київстар» – 5 609 абонентів;

«Інтертелеком» – 13 абонентів;

«ТриМоб» – лише 10 абонентів.

Таким чином лише lifecell у липні вдалося вийти в плюс, залучивши більше клієнтів, ніж було втрачено.

Кому зіграла на руку функція MNP?

Отримати вигоду від функції, що дозволяє переносити номери від одного оператора до іншого, у липні вдалося лише lifecell. Оператор, навіть попри втрати, зумів збільшити свою клієнтську базу на 7 041 абонентів. Тоді як інші мобільні оператори стрімко пішли в мінус:

«Київстар» – на 4 056 абонентів;

Vodafone – на 2 774 абонента;

«Інтертелеком» – на 129 абонентів;

«ТриМоб» – на 82 абонента.

При цьому у НКЕК зазначили, що перелічених операторів такі втрати не стали критичними. Адже різниця між здобутими та втраченими клієнтами не перевищила 0,1% абонентської бази кожного з них.