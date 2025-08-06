Отключат «без суда у следствия»: кто из украинцев вскоре останется без света

В Украине скоро начнут решительно отрезать электричество должникам, не давая им никакого шанса реабилитироваться. Согласно новой правке, внесенной в Правила розничного рынка электроэнергии, у потребителей теперь не будет права на отсрочку в связи с судебным рассмотрением дела о задолженности. Такое нововведение 5 августа было предложено на заседании Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Что теперь будет с должниками?

Как отметил председатель Союза потребителей комуслуг Олег Попенко, теперь поставщики получат право «отрезать» свет должникам только лишь по факту наличия задолженности. При этом они могут не учитывать, что должник уже подал в суд и по его делу продолжается судебное разбирательство. Хотя до внесения поправок энергетические компании не имели права прекращать энергоснабжение до вынесения судом окончательного решения.

Однако, как отметили в Минфине, нововведение еще не вступило в силу. Ведь финальное голосование по его внедрению состоится только через две недели. Сейчас же постановление все еще находится на стадии обсуждения.

Какими могут быть последствия?

В общем, правила отключения электроэнергии изменяются только для одной категории потребителей – должников. В то же время для граждан, которым грозило отключение света из-за несоблюдения условий договора, неучтенного потребления, недопуска представителей энергокомпании на территорию и т.п., будут действовать старые правила. На время судебного разбирательства им не смогут отключить энергоснабжение.

Однако некоторые эксперты все равно называют решение НКРЭКУ введением «презумпции правильности долга». Ведь оно призывает «рубить кабели» всем должникам, не углубляясь в причины появления у них долга. Хорошим примером являются водоканалы, большинство из которых сейчас имеют миллионные долги за электроэнергию из-за действия государственного моратория на тарифы за водоснабжение и водоотвод. Однако отключение водоканалов может привести к настоящей коммунальной катастрофе.

Что же касается обычных потребителей, то в случае вынесения положительного судебного решения уже после отключения света им придется проходить через сложную и длительную процедуру подключения. Хотя, если бы не изменения в правилах, они могли бы избежать этих хлопот и продолжить пользоваться электроэнергией, параллельно уплачивая свой долг.