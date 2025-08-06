Відключатимуть «без суду у слідства»: хто з українців незабаром залишиться без світла

В Україні незабаром почнуть рішуче «відрізати» електрику боржникам, не даючи їм жодного шансу реабілітуватися. Згідно із новою правкою, внесеною до Правил роздрібного ринку електроенергії, споживачі тепер не матимуть відтермінування у зв’язку із судовим розглядом справи про заборгованість. Таке нововведення 5 серпня запропонували на засіданні Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Що тепер буде з боржниками?

Як зазначив голова Спілки споживачів компослуг Олег Попенко, тепер постачальники матимуть право «відрізати» світло боржникам лише за фактом наявності заборгованості. При цьому вони можуть не враховувати того, що боржник вже подав в суд і по його справі триває судовий розгляд. Хоча до внесення правок енергетичні компанії не мали права вимикати енергопостачання до винесяння судом остаточного рішення.

Проте, як зазначили у Мінфіні, нововведення ще не набуло чинності. Адже фінальне голосування щодо його впровадження відбудеться лише через два тижні. Наразі ж постанова все ще знаходиться на стадії обговорення.

Якими можуть бути наслідки?

Загалом правила відключення електроенергії змінюються лише для однієї категорії споживачів – боржників. Натомість для громадян, яким загрожувало вимкнення світла через недотримання умов договору, невраховане споживання, недопуск представників енергокомпанії на територію тощо, діятимуть старі правила. На час судового розгляду їм не матимуть права вимкнути енергопостачання.

Однак деякі експерти все одно називають рішення НКРЕКП запровадженням «презумпції правильності боргу». Адже воно закликає «рубати кабелі» всім боржникам, не заглиблюючись у причини появи такого боргу. Хорошим прикладом є водоканали, більшість з яких зараз мають мільйонні борги за електроенергію через дію державного мораторію на тарифи за водопостачання та водовідведення. Однак відключення водоканалів може призвести до справжньої комунальної катастрофи.

Що ж до звичайних споживачів, то у випадку винесення позитивного судового рішення вже після відключення світла, їм доведеться проходити через складну і тривалу процедуру підключення. Хоча, якби не зміни в правилах, вони могли б уникнути цього клопоту і продовжити користуватися електроенергією, паралельно сплачуючи свій борг.