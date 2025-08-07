ПриватБанк обновил правила продажи валюты: что изменилось с 1 августа

Украинский ПриватБанк с 1 августа 2025 г. внедрил существенное изменение в правила проведения торговых сессий с иностранной валютой для предпринимателей и юридических лиц. Теперь осуществлять валютные операции в сервисе Приват24 для бизнеса можно будет во все рабочие дни банка с 10.00 до 15.00. А для ФЛП такие операции вообще будут доступны почти в любое время суток?

Новые преимущества для предпринимателей и юрлиц

Расширение временных рамок для осуществления операций по продаже валюты открыло для бизнес-клиентов Привату новые возможности. Особенно это касается тех предпринимателей и юрлиц, которые осуществляют активную внешнеэкономическую деятельность. Обновленное расписание торгов позволит им:

проводить операции с валютой в более удобное время;

планировать внешнеэкономические или ВЭД-платежи заранее;

более оперативно реагировать на скачки курса.

Благодаря нововведению бизнес-клиенты ПриватБанка получат большую свободу действий и не будут вынуждены подстраиваться под жесткие временные рамки.

Валютные операции без ограничений для ФЛП

Физические лица-предприниматели по-прежнему будут иметь в бизнес-приватбанке неограниченное время для осуществления валютных операций. В частности, продавать валюту они смогут в любое время суток. Единственным ограничением станет короткий технический перерыв с 15:00 до 15:15. В настоящее время валютные операции для ФЛП будут временно заблокированы. Все остальные функции для проведения валютных операций будут доступны как в приват24 для бизнеса, так и в веб-версии.

И еще одна выгодная опция от Привата

В ПриватБанке также сообщили, что бизнес-клиенты, работающие с большими суммами в долларах, евро или другой иностранной валюте, могут воспользоваться специальным сервисом – Торговой платформой ПриватБанка. В этом сервисе торги длятся на 2 часа дольше, чем в версии для предпринимателей – с 9:30 до 16:30. Формирование курса здесь также происходит по своим правилам, более выгодным для клиентов с большим оборотом.