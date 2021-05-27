Список смартфонів Xiaomi, які стають “цеглиною” після оновлення до MIUI 12.5

Проблеми з прошивкою MIUI 12.5 не закінчилися, як думали користувачі – нове оновлення системи призводить до масштабних багів, а іноді і повної втрати працездатності телефону. Фахівці рекомендують відкотити апдейт до попередньої версії, або ж не оновлювати смартфон поки зовсім.





«Смуга невдач» Xiaomi не закінчилася

Проблеми у MIUI 12.5 з’явилися ще в момент появи прошивки і не закінчуються до цього дня. Фінальна збірка оновлення для прошивки працює майже місяць, а користувачі вже масово скаржаться на збірку. У «чорний список» потрапили мінімум 10 телефонів, серед яких є флагмани індустрії. Докладніше:

Redmi – тут числяться Note 10S / Pro, Mi СС9, Mi 10 Youth, Pro 5G, К30 5 G;

Xiaomi – Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro.

Це далеко не повний список «проблемних» апаратів, просто постраждали вони сильніше за інших. «Коса помилок» торкнулася практично всіх версій прошивки, включаючи 12.5.7, 12.5.2 та 12.5.1. Десь 35% «проблемних» телефонів не пощастило найбільше – вони піддалися «оцеглинюванню», тобто перестали запускатися взагалі. Решта смартфонів постраждали менш кардинально – серед проблем відзначають уповільнення роботи аж до неможливості запуску додатків, швидкий розряд акумулятора і зависання.

Представники Xiaomi ніяк не реагують на шквал критики, який обрушили на компанію розгнівані користувачі. Навіть невідомо, чи будуть якось компенсуватися втрати користувачів телефонів, які перестали працювати, або ж фірма і далі буде грати в мовчанку.