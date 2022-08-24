На Android смартфонах можна приховувати дані за допомогою нового додатка

Відтепер у смартфонах з операційною системою Android можна створювати приховані файли. Остання доробка посилить захист конфіденційних даних користувачів. Новий додаток можна завантажити безкоштовно та встановити на смартфоні.





Якщо гаджет опиниться у руках сторонньої людини, вона не зможе отримати доступ до засекречених матеріалів.

Як створювати секретні теки на смартфонах

Звісно, кожна людина хоче максимально захистити свої персональні дані. Розробники Android змогли закрити потреби користувачів гаджетів з їх операційною системою. Створення прихованих “секретних тек” допоможе покращити рівень безпеки. До них можна переносити файли, які ви хочете приховати: аудіо, відео, фото, завантаження.

Щоб створити приховані папки, необхідно виконати прості інструкції.

Алгоритм дій наступний:

Встановити додаток Google Files.

Натиснути “Перегляд” внизу екрана.

Обрати розділ “Підбірки”.

Натиснути на “СЕКРЕТНА ПАПКА”.

Після цього залишається лише обрати спосіб шифрування на вибір: графічний ключ чи PIN. Пін-код аналогічний тим, що є в основних налаштунках мобільного телефона. Пароль можна придумати будь-який. Звісно, нікому про нього не говоріть. Так вірогідність отримання доступу до файлів буде мінімальною.

Все, тека створена, тепер можна відмічати галочками файли, що потрібно приховати. Потім їх через провідник Google Files перенесіть до таємної теки. Після завершення перенесення файлів система попросить ввести пароль або графічний ключ.

Тільки власник зможе отримати доступ до таких тек. Щоб відкрити їх, необхідно знову запустити аплет на смартфоні та натиснути на перегляд. Далі потрібно обрати у підбірках пункт “Секретна тека”. Можна створювати необмежену кількість папок.