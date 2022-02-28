Експерти розповіли, як зробити резервну копію на смартфоні Xiaomi

Смартфони давно стали для нас не просто засобом зв’язку та виходу в інтернет, а й гаджетом у якому зберігається безліч важливої ​​інформації.





І якщо ми з вами часто проводимо різні налаштування (перед якими ми завжди рекомендуємо зберегти необхідні дані), гадаєио буде корисним показати як саме ми робимо бекапи (backup – резервна копія для відновлення) на своєму смартфоні Xiaomi.

Перед початком маємо помітити, що всі дії показуватимемо на смартфоні із заблокованим завантажувачем, без кастомного Recovery, тому що хочемо зробити цю інструкцію доступною для більшості користувачів.

Спочатку заходьте в «Налаштування» -> Акаунти та синхронізація. Оскільки цей пункт налаштувань витрачає до 15% заряду батареї, багато користувачів відключають автоматичну синхронізацію.

Необхідно обов’язково провести її вручну, натискаючи «Синхронізувати» на потрібних додатках та сервісах

Потім відкриваєте розділ «Розширені налаштування», гортаєте вниз сторінки і знайдіть пункт «Резервування та відновлення», в якому є два варіанти збереження даних:

Локальні копії (на смартфоні та комп’ютері за допомогою USB кабелю)

Хмарні копії (Xiaomi Cloud)

Останній спосіб зручний, але, як і все, у Xiaomi іноді дає збої, тому одного разу отримавши помилку відновлення, тепер ми використовуємо тільки локальні копії, згодом завантажуючи архіви в будь-яке хмарне сховище.

Натискаєте на “Мобільний пристрій” -> вводите пароль розблокування смартфона -> відкриваєте перший розділ, в якому рекомендуємо вимкнути збереження MMS (хто ними користується взагалі?)

У меню «Інші дані системних програм» відключаєте такі пункти:

Налаштування повідомлень – при відновленні дуже часто є причиною того, що смартфон швидко розряджається через помилку синхронізації даних програми «Повідомлення»

Погода – корисна тільки якщо ви стежите за погодою у великій кількості міст одночасно.

Камера – зберігає лише налаштування, без фотографій

Галерея – так само як і камера зберігає лише налаштування програми

Усі резервні копії для подальшого копіювання на комп’ютер або в хмарне сховище розміщуються в папці MIUI -> Backup -> AllBackup.

Якщо захочете відновити після прошивки або інших дій, їх звичайно потрібно помістити назад.

В останньому розділі рекомендуємо відзначити лише найважливіші програми, тому що якщо зберігати все, резервна копія займатиме більше десятка гігабайт.

Ми давно зберігаємо встановлені програми та їх конкретні версії за допомогою програми Alpha Backup Pro.

Після інсталяції, вибираєте будь-яку встановлену програму -> натискаєте на її назву -> Резервне копіювання -> вибираєте куди завантажити apk-файл (без даних користувача) і зберігаєте. Резервні копії телефону можна знайти у папці «AppBackup».

Також можна налаштувати автоматичне резервування за розкладом, а за наявності рут-прав вибирати які саме дані потрібно зберегти.

Після завершення резервування даних потрібно зберегти фотографії та документи. Щоб не займати ваш час, залишимо короткий список усіх папок, які потрібно скопіювати на комп’ютер або створити архіви (у провіднику) та завантажити їх у хмарне сховище:

DCIM – фотографії, знімки екрану, відео

Download – папка із завантаженнями (у тому числі з деяких месенджерів)

Gcam – містить файли конфігурації Google камери

WhatsApp/Media – фотографії та інші файли однойменної програми

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете бути спокійні за важливі дані та файли на вашому смартфоні Xiaomi.

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