Google назвав нормальним те, що Android смартфони постійно шпигуть за власниками

Поки Apple бореться за недоторканність особистих даних своїх користувачів, Android має серйозні проблеми з конфіденційністю. Такого невтішного висновку дійшла команда дослідників з Англії, яка вивчала смартфони Xiaomi, Realme, Samsung та Huawei на предмет стеження за користувачами.





Вчені з’ясували, що навіть якщо відключити всі публічні інструменти збору даних, значна частина інформації про використання пристрою все одно надсилатиметься третім сторонам. У тому числі як Google, так і корпорації Microsoft, Facebook, LinkedIn тощо.

Цілком обмежити стеження на Android неможливо в принципі, не допомагає навіть скидання рекламних ідентифікаторів. Найгірше, що дані зливають системні програми, і в деяких із них: miui.analytics (Xiaomi), Heytap (realme) та Hicloud (HUAWEI), зашифрована зібрана інформація може бути декодована. Це серйозна вразливість, якою можуть скористатися зловмисники.

Компанія Google, яку звинуватили у зловживаннях, заявила, що збирання даних про користувачів смартфонів – це нормальна практика і жодної небезпеки за собою несе. Виробники використовують інформацію, щоб краще розуміти переваги аудиторії, розвивати свої технології та продукти.

Крім того, апарати не збирають дані в персоніфікованому вигляді. Google цікавить час, який люди проводять у певних програмах, як часто вони активують конкретну функцію або змінюють налаштування. Корпорація бачить дані не як відомості про «Вася Пупкін», а як інформацію про пристрій «Х1Х2Х2Х2Х», тому жодного компромату за собою вони не несуть. Звичайно, бувають випадки, коли компанії продають дані рекламодавцям або використовують їх з корисливою метою, але це не стосується гігантів на кшталт Google або Apple.