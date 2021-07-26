Власники цих 6 моделей телефонів від Xiaomi можуть готуватися до оновлення до MIUI 13

Інсайдери компанії Xiaomi назвали ще шість сучасних телефонів, на які з дня на день вийде оновлення MIUI 13. Згідно з чутками, дата офіційної презентації апдейта відбудеться вже в серпні 2021 року.





Подробиці чуток

Дану інформацію надали користувачі спільноти Xiaomi, отримавши її від інсайдерів компанії. Було названо ще шість телефонів, на які MIUI 13 повинна вийти найближчим часом. Серед них:

Redmi Note 8, 9 і 10;

Redmi K30 і 40;

Xiaomi Mi 9, 10 і 11.

Згідно інсайдерської інформації, представники фірми офіційно оголосять про вихід апдейта вже в поточному місяці, відбудеться це під час презентації MIUI 13 і Xiaomi Mi Mix 4 – новітнього безрамного телефону фірми. Втім, інформація вкрай мізерна на факти, тому незрозуміло точно, чи вийде апдейт строго на зазначені моделі, або ж на лінійку повністю.

Варто зауважити, що багато фанатів Xiaomi незадоволені роботою фірми над оновленнями. Компанія досі не довела до розуму MIUI 12,5, яка «вистрілює» помилками з кожним патчем, тому що буде з її наступною версією не знає ніхто. Можливо програмісти фірми набралися досвіду під час роботи над попередньою версією і виправлять помилки в наступній, а може вихід апдейта стане черговою темною плямою на репутації «китайського гіганта». Поки відомо, що MIUI 13 буде створена на основі Android 12, ця версія прошивки подарує користувачам безліч цікавих можливостей, включаючи взаємодію ПК і смартфона на абсолютно новій планці якості і динамічні суперобої.