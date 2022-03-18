Softnews

Розкритий новий спосіб заразити iPhone вірусом

18.03.2022
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Творці шкідливого програмного забезпечення навчилися обходити захист App Store і встановлювати віруси на iPhone. Про це повідомляє видання ArsTechnica.


Журналісти посилаються на звіт фірми Sophos, фахівці якої розкрили новий спосіб встановлення на смартфони Apple шкідливих програм. Зловмисники почали використовувати TestFlight, за допомогою якого можна публікувати програми, що не перевірені модераторами App Store. TestFlight – фірмовий сервіс Apple , призначений для тестування програм на iOS до їхньої безпосередньої публікації в магазині додатків.

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За словами інженерів фірми, шахраї можуть створити вірусну програму та розіслати посилання на її завантаження тисячам жертв. В рамках функції тестування TestFlight дозволяє додати до списку випробувачів додатку до 10 тисяч користувачів. Фахівці виявили в мережі небезпечний вірус, замаскований під застосування японської біржі з торгівлі криптовалютами BTCBOX. Після встановлення програми шкідлива програма може заразити iPhone користувача.

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18.03.2022
1 хвилина на прочитання

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