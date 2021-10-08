Стало відомо, чому тварини можуть пити з калюж, а людина – ні

Всім відомо, що вживання брудної води вкрай небезпечне для організму. Шкідливі речовини, що знаходяться в ній, можуть мати згубний вплив на здоров’я і послужити причиною розвитку різних захворювань або навіть летального результату.





Однак дикі тварини можуть пити брудну воду з калюж і при цьому не отримувати отруєнь.

Чому ж так відбувається?

Імунітет тварин

В цілому, пояснення цього феномена можна знайти в еволюційному аспекті. Організм диких звірів, домашньої худоби або домашніх тварин, які великий час проводять на вулиці, звикає до такої води, а точніше до її складу.

Тому вона для них фактично безпечна. Пов’язано це з тим, що імунна система звикає до певного обсягу мікроорганізмів. Можна навіть сказати, що підкріплення певною кількістю шкідливих речовин підвищує стійкість імунної системи.

Але тут є і свої нюанси. Склад води, що поглинається тваринами повинен бути відносно однаковим. Тобто кількість шкідливих мікроорганізмів, які знаходяться, наприклад, в калюжі, має бути або тим самим, або поступово підвищуватися, щоб організм тварини не відчував дискомфорту і ознак отруєння.

Якщо ж склад води різко змінюється і кількість шкідливих речовин стає в кілька разів більше, це може нашкодити звіру. Припустимо, якщо в калюжу потрапив бензин, миючі засоби, то тварина може отруїтися і навіть загинути.

Дикі проти домашніх

Корови на водопої

Зрозуміло, дикі тварини найменш чутливі до шкідливих мікроорганізмів. Та й вплив людини в дикому середовищі значно зменшено – забруднення природних водойм в лісах і джунглях шкідливими хімічними речовинами відбуваються значно рідше, ніж в окультуреній місцевості, території поблизу людської цивілізації. Тому звірі не бояться пити брудну воду.

Домашні тварини на увазі того, що вони живуть поруч з людиною, більше схильні до шкідливих мікроорганізмів. Тому людям потрібно стежити за харчуванням своїх вихованців – хоч їх організми переносять мікрозабруднення в рази краще, ніж організм людини, але отруїтися вони все-таки можуть.

Як поведе себе в такій ситуації людський організм?

Людський організм більш крихкий, тому він чутливий до шкідливих мікроорганізмів. Ми будемо страждати від болів у шлунку або матимемо проблеми з шлунково-кишковим трактом, якщо випадково або навмисно вип’ємо води з річки, яка здається кристально чистою. Що ж говорити про брудні калюжі?

Однак є люди, які можуть певною мірою загартувати свою імунну систему. Найбільше це стосується природної людини – жителів племен, аборигенів.

Наприклад, люди, які проживають в племенах Африки, з самого раннього дитинства звикли гризти брудні камені, щоб розвинути міцність своєї щелепи, а також зміцнити імунітет, який звикає до частого вживання брудної їжі і предметів.

Річкова вода, яка не відрізняється чистотою, буде для них цілком звичайною і придатною для пиття. Плюс до всього це формується і на генетичному рівні, оскільки племена живуть так само століттями.

Однак це не поширюється на людину, що живе в сучасній цивілізації. У такій ситуації вона просто отримає величезну дозу шкідливих речовин, і буде удачею, якщо у організму не буде ніяких серйозних наслідків або ускладнень.

Тому дуже важливо стежити за екологічним станом навколишніх водойм і природи взагалі, адже отруєння водою – не така вже й рідкісна штука …