Виробник Dreame опустив ціни на розумні пилососи

Сучасну квартиру 2022 року неможливо уявити без робота-пилососа. Добре, що вибір є на будь-який смак та гаманець. Ви можете знайти робота, який буде максимально навороченим, із функцією самоочищення. А можете обмежитися базовою функціональністю та очищати його самостійно. Все впирається виключно у ваше бажання та можливості. Якщо у вас все ще немає робота-пилососа, то компанія Dreame, один з найвідоміших виробників таких пристроїв, проводить розпродаж за дуже привабливими цінами.

Dreame Bot D10 Plus: робот-пилосос із самоочищенням

Багатьох бажаючих купити робот-пилосос відлякує необхідність очищати його після кожного прибирання. Але технології не стоять дома. Dreame Bot D10 Plus має в комплекті спеціальну станцію для автоматичного очищення . Завдяки їй робот-пилосос може забиратися та очищатися без втручання користувача до 45 днів. А завдяки лідеру та спеціальному алгоритму для планування маршруту прибирання виходить більш ефективним, ніж у роботів інших компаній.

Окремо слід зазначити і потужність всмоктування – 4000 Па. Це флагманське значення для дійсно топових пристроїв і дозволяє захоплювати все сміття, у тому числі і шерсть свійських тварин. Місткий акумулятор гарантує Dreame Bot D10 Plus роботу на одному заряді до 150 хвилин. Цього вистачить для збирання до 270 квадратних метрів.

Для точної навігації використається LiDAR, керований алгоритмом SLAM. Як і іншими моделями бренду, ним можна керувати зі смартфона. Тепер його ціна опустилася до 411 доларів.

Dreame H12: Бездротовий пилосос – сухе та вологе прибирання

А для тих, кому крім сухого прибирання ручним пилососом потрібне ще й вологе, спеціально створений Dreame H12 . Не важливо, що ви плануєте запилососити – звичайне сміття або розлиту воду, Dreame H12 зробить це без будь-яких проблем. Але найцікавіше, що пилосос автоматично визначає забруднення та змінює потужність всмоктування, що робить збирання більш якісним.

Для вологого прибирання Dreame H12 передбачений резервуар на 900 мл для чистої води і на 500 мл для брудної. Цього обсягу вистачить для наведення порядку практично в будь-яких приміщеннях. Для зручності користувачів заряджання пилососа відбувається при постановці на спеціальну станцію. Це дозволяє не витрачати час на підключення дротів.

Зараз на цей пилосос діє спеціальна знижка, гаджет можна придбати всього за 396 доларів.