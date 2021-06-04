Які є види екранів у сучасних смартфонів і який краще вибрати саме вам

Сучасні смартфони відрізняються один від одного безліччю різних характеристик. Одна з них – вид екрану. З огляду на те, що це один з основоположних компонентів гаджета, в цьому питанні варто розбиратися. Щоб провести лікнеп нашим читачам, ми вирішили розповісти про те, які дисплеї взагалі бувають і чим вони відрізняються один від одного.





TFT

Це самий бюджетний тип виготовлення екрана і в 2021 році зустріти його можна тільки в найдешевших пристроях. Якість картинки у нього найнижче серед усіх альтернатив, та й кути огляду залишають бажати кращого.

IPS

IPS на щабель краще. Подібні матриці вважаються золотою серединою і більшість бюджетників і середнячків комплектуються саме ними. Все завдяки тому, що такі екрани видають вже куди більш соковиту і контрастну картинку, мають кути огляду ширше і краще справляються з передачею кольору. При цьому коштують вони відносно дешево, що і привертає виробників.

OLED

OLED екрани перевершують IPS панелі в плані контрастності і здатності передавати чорний колір. На таких дисплеях чорний виглядає дійсно чорним – насичено, без бліклості і сірих відтінків. До того ж, OLED матриці енергоефективніше IPS. Ще один козир таких екранів – можливість розміщувати під ними сканери відбитків пальців.

Однак, коштують вони дорожче, тому зустріти їх можна тільки у флагманських пристроях. Правда, кількість середньобюджетників з OLED дисплеями збільшується з кожним роком.

AMOLED

AMOLED – покращений OLED. Основним козирем таких панелей є ще більш висока енергоефективність, обумовлена ​​технологією виготовлення. До того ж, картинка на AMOLED матриці виглядає соковитіше і реалістичніше. Все це йде в купі з підвищеною вартістю, тому зустріти AMOLED панелі можна лише в дорогих пристроях.

Додаткові моменти, на які варто звертати увагу

Крім технології виготовлення екрана, потрібно враховувати розширення і частоту оновлення. Стандартом в сучасному світі в першому випадку є FHD (1920 на 1080) або FHD + (2400 на 1080 і т.д.). Всі інші ж дисплеї будуть видавати нечітку картинку. Що стосується розгортки, то поступово виробники переходять на 90 Гц, а 60 Гц зустрічається тільки в бюджетників.