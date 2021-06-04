Стало відомо, коли в Україні з’являться нові дорожні знаки

Українські водії повинні приготуватися до появи на вітчизняних дорогах зовсім нових дорожніх знаків. Влада запланували цю подію на осінь поточного року. В першу чергу нововведення будуть цікаві власникам електрокарів та любителів хороших доріг.





Зокрема, введуть знаки “Автозаправні / Електрозарядние станції”, таблички “Місце для зарядки електромобілів”, “Платна дорога” і “Кінець платної дороги”. Основні зміни та уточнення будуть внесені в ДСТУ 4100. Про це повідомили на сторінці Укравтодору в Facebook.

Також ДСТУ доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. №790 та графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Крім того, додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.