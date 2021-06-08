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Windows 11 можуть показати вже через два тижні

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Вже зовсім скоро, 24 червня, Microsoft проведе масштабну презентацію. На ній IT-гігант обіцяв показати «наступне покоління Windows», яке, судячи зі слів інсайдерів, буде називатися Windows 11.


І ось, напередодні цього заходу, редмондці перестали оновлювати не тільки звичайну версію Windows 10, але навіть її інсайдерський варіант. Мова йде про версії операційної системи для учасників програми тестування Windows Insiders в каналі Dev Channel, повідомляє WinFuture.

Швидше за все, пов’язано це з небажанням Microsoft не допустити хоча б якийсь витік своєї нової ОС. А враховуючи, що в мережі і так є чимало цих самих витоків, мабуть, компанії все ще є чим здивувати нас на презентації.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про перенесення безлічі напрацювань з Windows 10X в Windows 11. Також «зливи» заявляли про те, що довгоочікуване оновлення Sun Valley в кінцевому підсумку і могло перерости в нову версію системи.

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