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Apple випустила екстрене оновлення iOS 14.8, обов’язкове для установки

14.09.2021
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Компанія Apple випустила оновлення iOS 14.8, яке “містить важливі оновлення системи безпеки і рекомендується для установки всім користувачам”.


Апдейт об’ємом близько 400 мегабайт став доступний власникам iPhone і iPad (версія iPad OS 14.8) 13 червня, напередодні анонса iPhone 13. Одночасно з новими смартфонами Apple може анонсувати і оновлену платформу iOS 15.

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На офіційному сайті повідомляється, що оновлення виправляє уразливості у фреймворку CoreGraphics і браузерного двіжку WebKit. У першому випадку зловмисники могли зламати пристрій, коли користувач відкривав шкідливий PDF-файл, в другому – за допомогою шкідливої веб-сторінки.

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14.09.2021
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