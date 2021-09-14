Apple випустила екстрене оновлення iOS 14.8, обов’язкове для установки

Компанія Apple випустила оновлення iOS 14.8, яке “містить важливі оновлення системи безпеки і рекомендується для установки всім користувачам”.





Апдейт об’ємом близько 400 мегабайт став доступний власникам iPhone і iPad (версія iPad OS 14.8) 13 червня, напередодні анонса iPhone 13. Одночасно з новими смартфонами Apple може анонсувати і оновлену платформу iOS 15.

На офіційному сайті повідомляється, що оновлення виправляє уразливості у фреймворку CoreGraphics і браузерного двіжку WebKit. У першому випадку зловмисники могли зламати пристрій, коли користувач відкривав шкідливий PDF-файл, в другому – за допомогою шкідливої веб-сторінки.