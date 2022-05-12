Українцям розповіли про те, як підготуватись до крадіжки смартона

Українцям розповіли про те, як заздалегідь підготуватись до викрадення смартфона і спроб його розблокувати, адже таке нерідко трапляється. Щоб врятувати важливі дані від попадання в чужі руки, є програми та лайфхаки, про які GSMinfo розповів спеціаліст з кібербезпеки Юрій Кнутенко.





— Якщо у вас iPhone, відкриваємо налаштування та в розділі «Face ID та код пароль» включаємо опцію «Стерти дані». Після десятої спроби введення неправильного пароля смартфон видаляє всі дані.

— Програма Wasted для Android повністю блокує та стирає пристрій в екстреній ситуації. Наприклад, якщо його кілька днів не включали: кількість днів можна налаштувати.

— Додаток Duress для Android надсилає резервні повідомлення близьким, коли ви ввели конкретний неправильний пароль. Допоможе, якщо вас змушують ввести пароль, і ви хочете непомітно попередити близьких про це.

— Lockwatch робить знімок з передньої камери Android щоразу, коли хтось вводить неправильний пароль. Фото разом з розташуванням смартфона надсилається на вашу електронну пошту.