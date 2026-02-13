Konami анонсувала Castlevania: Belmont’s Curse після 12 років мовчання

Компанія нарешті згадала, що у неї є одна з найвпливовіших франшиз в історії відеоігор.

Під час лютневої презентації State of Play 2026 Konami анонсувала Castlevania: Belmont‘s Curse. Це перша нова гра в серії після Lords of Shadow 2, що вийшла в 2014 році. Новинка розповість історію Тревора Белмонта, останнього представника легендарного роду мисливців на вампірів. Сама гра виконана в жанрі метроїдванга. Над проектом працюють Konami спільно зі студіями Evil Empire і Motion Twin.

Анонс приурочений до 40-річчя серії. Оригінальна Castlevania вийшла в 1986 році на Famicom Disk System, а рік по тому дісталася до американської NES. За три десятиліття франшиза подарувала світу Super Castlevania 4, Dawn of Sorrow і безліч інших культових ігор. Вплив серії виявився настільки глибоким, що цілий жанр тепер називають метроїдванням — на честь Castlevania і Metroid.

Точна дата релізу поки не оголошена, але в Konami підтвердили вихід гри в 2026 році. На старті Castlevania: Belmont’s Curse буде доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X.