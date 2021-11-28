В Україні хочуть створити базу IMEI, щоб блокувати гаджети
Зараз в Україні розглядають законопроєкт, який може назавжди відключити сірі номери. Це такі номери мобільних телефонів, які як би є, але не зареєстровані або поцуплені. Уряд планує створити базу даних, в якій будуть зареєстровані всі номери EMEI. Ця практика вже давно існує в інших країнах.
У чому суть законопроєкту №6183
В Україні необхідно створити базу даних з унікальними ІMEI на смартфонах і мобільних телефонах. Перевірити його дуже просто, потрібно набрати на телефоні комбінацію *#06#.
Якщо за проєкт проголосує більшість, і його приймуть, тоді в Україні зможуть працювати тільки ті телефони, чиї коди виявляться в білій базі даних. В іншому випадку гаджет буде відключений від мобільної мережі.
Три списки – три види кодів
«База даних ІMEI» буде розділена на 3 групи. У неї будуть входить коди смартфонів, планшетів, смарт-годинників та інших гаджетів, у яких є коди. Всього буде три категорії:
- біла — увійдуть ті гаджети, які можна під’єднати до мобільних мереж, працювали в Україні до 1 липня 2022 року;
- сіра — девайси з тимчасовим дозволом (не справжні, клони), вони зможуть працювати до 2025 року;
- чорна — заблоковані до використання, тут крадені гаджети, нелегально ввезені.
Якщо мобільний телефон привезли з-за кордону, у власника буде всього 120 днів, щоб внести його в білий список. Але все це буде можливо лише в тому випадку, якщо законопроєкт приймуть. Тому поки що ніякої реєстрації кодів не очікується.
Таке рішення допомогло б боротися з крадіжкою гаджетів. Наприклад, у людини вкрали телефон, він написав заяву в поліцію і гаджет просто блокують по ІMEI. Після блокування він не придатний для використання.
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