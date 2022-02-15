Як на прикладі оптичного прицілу можна побачити перебіг технічного прогресу?

Ще недавно більшість з нас мала змогу побачити оптичний приціл хіба що на кіноекрані або історичному фото. А от в наш час купити цей оптичний пристрій може фактично кожен. Завдяки розвитку інтернет-торгівлі вам навіть не обов’язково виходити для цього з дому.





Оптичні приціли використовують не тільки профі, а й безліч любителів, включаючи мисливців та ентузіастів спортивної стрільби.

Причому, в інтернет-магазинах ви легко можете знайти вироби, як всесвітньо відомих виробників-гігантів (Carl Zeiss, Leupold, Veber), так і продукцію безлічі молодих китайських брендів (T-Eagle, Vector Optics, Discovery). Ви легко можете вибрати та купити оптичний приціл, що підходить саме до ваших потреб та товщини гаманця.

Але, при цьому, навіть бюджетна модель, вироблена в Китаї, часто буде досить високотехнологічним виробом. Справжнім результатом технічної еволюції.

Це твердження легко підтвердити практично. Наприклад, розглянемо еволюцію оптичного прицілу на прикладі моделей, популярних у різні історичні періоди.

1. Оптичний приціл Джона Р. Чепмена (John R. Chapman)

Ім’я винахідника першого оптичного прицілу не відоме. Зате ми знаємо ім’я винахідника та творця першого по-справжньому популярного та масового оптичного прицілу. Звали його Джон Р. Чепмен. Жив він у США десь у середині ХІХ століття. Приціли його конструкції стали популярними починаючи з 1840-50-х років.

Приціл Чепмена є справжнісінькою підзорною трубою, у якій винахідник здогадався розмістити прицільну сітку. Як бачимо, це досить великий та громіздкий виріб. Оптика, що використовувалася в таких прицілах значно поступається сучасній за якістю, адже просвітлення лінз ще не було винайдено. Мало того, в ранніх моделях не було обертової системи. Тобто, стрілець бачив перевернуте «догори дригом» зображення!

Але все ж це був справжній оптичний приціл. Він дозволяв досить точно бити на дистанцію близько 200 м із гвинтівки того часу, що було зовсім непогано.

2. Оптичний приціл ПУ

Він же – «оптичний гвинтівочний приціл зразка 1940». Він же – «приціл укорочений». Був розроблений на заводі No 3 Наркомату внутрішніх справ у місті Харкові у 1940 р.

Було випущено понад 500 тисяч прицілів цієї моделі. Його репліки досі випускаються в Україні, РФ та Китаї.

Між ПУ та прицілом Чепмена рівно сто років. Що ж змінилося?

Перше, що кидається в очі – значно зменшені розміри та вага. Механізма зміни кратності (що дорівнює 3,5х) ще нема. Але вже є механізми внесення поправок та діоптрійного підстроювання під зір стрільця.

З недоліків вказують недостатню герметичність корпусу та не надто якісне оптичне скло.

У повоєнний час у справі виробництва оптичних прицілів стався ряд справжнісіньких революцій. Одні з найважливіших: винахід австрійцем Фреєріком Калесом прицілів зі змінною кратністю (1949 р.), і початок виробництва оптики з багатошаровим просвітленням (1972 р.).

В результаті, в наш час, навіть бюджетна модель китайського виробництва може мати дані, що навіть не снилися снайперам двадцятого століття.

3. Оптичний приціл Discovery WG 1.2 – 6X24 IRAI

Перед нами цілий комбайн! Цей приціл оснащений набором додаткових механізмів і пристроїв. У ньому є:

Механізм налаштування кратності (наближення) 1,2-6 крат

Механізм внесення поправок

Механізм діоптричного підстроювання окуляра під зір стрілка

Вбудований кутомір

Рідинний рівень

Антивідблискова насадка на об’єктив (Killflash)

Регульоване підсвічування

Корпус герметичний та заповнений інертним газом

Мало того, цей приціл набагато зручніший, комфортніший для очей користувача. Він має набагато більше поле зору. Лінзи несуть багатошарове просвітлювальне покриття, а значить, дають куди більш яскраве і чітке видиме зображення.

Приціл із таким багатим арсеналом можливостей зовсім не є винятковим у наш час. Навпаки, це якісний, але доступний масовий виріб.

Що ж чекає на нас у майбутньому?

Безперечно, найбільших проривів варто очікувати від синергії оптики з електронікою. Цілком обґрунтовано вважається, що на зміну окулярам прицілів прийдуть куди більш зручні екрани. Що навіть у масових виробах з’являться нічні тепловізійні канали та балістичні обчислювачі, далекоміри, датчики сили вітру та температури повітря.

А може й вихід в інтернет із підключенням до бази даних даного мисливського угіддя та можливістю стрімінгу в реальному часі!

Все це існує вже зараз. Залишилося лише дочекатися, коли ці можливості будуть об’єднані в одному вдалому та головне – доступному за ціною виробі.

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