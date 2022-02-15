Як на прикладі оптичного прицілу можна побачити перебіг технічного прогресу?
Ще недавно більшість з нас мала змогу побачити оптичний приціл хіба що на кіноекрані або історичному фото. А от в наш час купити цей оптичний пристрій може фактично кожен. Завдяки розвитку інтернет-торгівлі вам навіть не обов’язково виходити для цього з дому.
Оптичні приціли використовують не тільки профі, а й безліч любителів, включаючи мисливців та ентузіастів спортивної стрільби.
Причому, в інтернет-магазинах ви легко можете знайти вироби, як всесвітньо відомих виробників-гігантів (Carl Zeiss, Leupold, Veber), так і продукцію безлічі молодих китайських брендів (T-Eagle, Vector Optics, Discovery). Ви легко можете вибрати та купити оптичний приціл, що підходить саме до ваших потреб та товщини гаманця.
Але, при цьому, навіть бюджетна модель, вироблена в Китаї, часто буде досить високотехнологічним виробом. Справжнім результатом технічної еволюції.
Це твердження легко підтвердити практично. Наприклад, розглянемо еволюцію оптичного прицілу на прикладі моделей, популярних у різні історичні періоди.
1. Оптичний приціл Джона Р. Чепмена (John R. Chapman)
Ім’я винахідника першого оптичного прицілу не відоме. Зате ми знаємо ім’я винахідника та творця першого по-справжньому популярного та масового оптичного прицілу. Звали його Джон Р. Чепмен. Жив він у США десь у середині ХІХ століття. Приціли його конструкції стали популярними починаючи з 1840-50-х років.
Приціл Чепмена є справжнісінькою підзорною трубою, у якій винахідник здогадався розмістити прицільну сітку. Як бачимо, це досить великий та громіздкий виріб. Оптика, що використовувалася в таких прицілах значно поступається сучасній за якістю, адже просвітлення лінз ще не було винайдено. Мало того, в ранніх моделях не було обертової системи. Тобто, стрілець бачив перевернуте «догори дригом» зображення!
Але все ж це був справжній оптичний приціл. Він дозволяв досить точно бити на дистанцію близько 200 м із гвинтівки того часу, що було зовсім непогано.
2. Оптичний приціл ПУ
Він же – «оптичний гвинтівочний приціл зразка 1940». Він же – «приціл укорочений». Був розроблений на заводі No 3 Наркомату внутрішніх справ у місті Харкові у 1940 р.
Було випущено понад 500 тисяч прицілів цієї моделі. Його репліки досі випускаються в Україні, РФ та Китаї.
Між ПУ та прицілом Чепмена рівно сто років. Що ж змінилося?
Перше, що кидається в очі – значно зменшені розміри та вага. Механізма зміни кратності (що дорівнює 3,5х) ще нема. Але вже є механізми внесення поправок та діоптрійного підстроювання під зір стрільця.
З недоліків вказують недостатню герметичність корпусу та не надто якісне оптичне скло.
У повоєнний час у справі виробництва оптичних прицілів стався ряд справжнісіньких революцій. Одні з найважливіших: винахід австрійцем Фреєріком Калесом прицілів зі змінною кратністю (1949 р.), і початок виробництва оптики з багатошаровим просвітленням (1972 р.).
В результаті, в наш час, навіть бюджетна модель китайського виробництва може мати дані, що навіть не снилися снайперам двадцятого століття.
3. Оптичний приціл Discovery WG 1.2 – 6X24 IRAI
Перед нами цілий комбайн! Цей приціл оснащений набором додаткових механізмів і пристроїв. У ньому є:
- Механізм налаштування кратності (наближення) 1,2-6 крат
- Механізм внесення поправок
- Механізм діоптричного підстроювання окуляра під зір стрілка
- Вбудований кутомір
- Рідинний рівень
- Антивідблискова насадка на об’єктив (Killflash)
- Регульоване підсвічування
- Корпус герметичний та заповнений інертним газом
Мало того, цей приціл набагато зручніший, комфортніший для очей користувача. Він має набагато більше поле зору. Лінзи несуть багатошарове просвітлювальне покриття, а значить, дають куди більш яскраве і чітке видиме зображення.
Приціл із таким багатим арсеналом можливостей зовсім не є винятковим у наш час. Навпаки, це якісний, але доступний масовий виріб.
Докладніше - https://grandway.ua/pricel-opticheskij-wg-1-2-6x24-irai/
Що ж чекає на нас у майбутньому?
Безперечно, найбільших проривів варто очікувати від синергії оптики з електронікою. Цілком обґрунтовано вважається, що на зміну окулярам прицілів прийдуть куди більш зручні екрани. Що навіть у масових виробах з’являться нічні тепловізійні канали та балістичні обчислювачі, далекоміри, датчики сили вітру та температури повітря.
А може й вихід в інтернет із підключенням до бази даних даного мисливського угіддя та можливістю стрімінгу в реальному часі!
Все це існує вже зараз. Залишилося лише дочекатися, коли ці можливості будуть об’єднані в одному вдалому та головне – доступному за ціною виробі.