Вчені оновили прогноз по зіткненню із Землею астероїда Бенну

Нещодавно НАСА оновило прогноз ймовірності того, що астероїд Бенну зіштовхнеться із Землею у наступні 300 років. Згідно з новими розрахунками, ймовірність дорівнює 1 до 1750, що трохи вище, ніж вчені припускали раніше. Двоє фахівців зі статистики оцінили ймовірність зіткнення космічного об’єкта з планетою.





Космічне агентство, яке відслідковувало Бенну з виявлення астероїда в 1999 року, переглянуло прогноз з урахуванням нових даних. Розрахунки показали, що ймовірність трохи зросла – 1 шанс до 1750, що Земля Бенну вріжеться в Землю.

Проте вчені з Гарвардського університету впевнені, що події науково-фантастичного фільму «Армагеддон» не повторяться. Також експерти нагадали про місію, яку НАСА планує запустити у листопаді. Вчені хочуть на місці з’ясувати, чи допоможе удар космічного корабля об великий космічний камінь змінити траєкторію астероїда на випадок, якщо це коли-небудь знадобиться.

Доценти статистики з Гарвардського університету Лукас Б. Янсон і Морган Остерн порівняли шанси зіткнення Бенну з Землею. Це також можливо, як і:

11 разів підкинути монету і щоб усі рази випадав “орел”;

Потрапити в «яблучко», запустивши дротик у мішень із заплющеними очима.

(101955) Бенну – навколоземний астероїд, що входить до групи Аполлонів, який відкрили в рамках проекту пошуку астероїдів LINEAR в обсерваторії Сокорро. У 2013 році його назвали на честь птаха Бенну, символу воскресіння Осіріса – царя потойбічного світу в давньоєгипетській міфології.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿